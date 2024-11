Winterzauber auf Gut Kump: GRAEF stellt in weihnachtlicher Kulisse hochwertige Küchengeräte aus

(Arnsberg, November 2024) Die Vorweihnachtszeit steht bevor und passend dazu veranstaltet das Gut Kump auf seinem historischen Gutsgelände in der Kumper Landstraße 5 in Hamm auch in diesem Jahr wieder seinen Winterzauber. Vom 14. bis 17. November 2024 verwandelt sich das rund 40.000 Quadratmeter große Gutsgelände für vier Tage in eine einmalige Weihnachtskulisse. Von handgefertigten Einzelstücken über schmackhafte Leckereien bis hin zu praktischen Wohn- und Lifestyleprodukten – hier ist garantiert für jede:n etwas dabei, um schon mal so richtig in vorweihnachtliche Stimmung zu kommen und frühzeitig das ein oder andere Geschenk für die Liebsten zu besorgen. Zu den 140 Ausstellenden aus dem In- und Ausland zählt auch das Arnsberger Familienunternehmen GRAEF, das Produkthighlights vor allem aus seiner Kaffeewelt präsentieren wird. Besucher:innen können sich am Stand von GRAEF beraten lassen, die umfangreichen Vorteile der Geräte entdecken und sie vor Ort direkt erwerben. Ein besonderer Fokus liegt auf den hochwertigen Produkten aus der Kaffeewelt, wozu die High-End-Siebträgermaschinen Estessa und Batessa gehören, Premiumkaffeemühlen sowie der Glas-Milchaufschäumer, der vor Kurzem beim Süddeutsche Zeitung Magazin als Testsieger überzeugen konnte. Besucher:innen können sich aber auch ein Bild vom neusten Highlight aus der Schneidwelt machen: dem ultrakompakten und klappbaren Allesschneider MYtiny. Er ist der optimale Begleiter für die kleine Küche, das Camping oder das Tiny House und setzt mit dem Motto „Passt in jedes Leben“ einen beeindruckenden Trend in der Welt der Küchenausstattung.

Die Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets können online für 14,- EUR und an der Tageskasse für 15,- EUR erworben werden. Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei.

Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 feierte das Traditionsunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. Seit 2022 hat das mittlerweile in vierter Generation geführte Familienunternehmen einen neuen Markenclaim – „Für heute. Für morgen. Für dich.“ -, der die Unternehmensphilosophie unterstreicht und gleichermaßen eine entscheidende Botschaft für die Zukunft ist. GRAEF steht dank jahrelanger Expertise, technologischem Know-how und absoluter Leidenschaft für langlebige Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität und Design. Die große Vision: der beliebteste und nachhaltigste Anbieter für Schneidetechnik und Küchengeräte zu werden und so Kund:innen zu einem nachhaltigen Lebensstil zu inspirieren.

Innovationsfreude, begeisterte Kund:innen und kompromisslose Qualität zeichnen die Marke GRAEF seit über 100 Jahren aus. Das Familienunternehmen ist marktführend bei Allesschneidern und setzt durch seine jahrzehntelang aufgebaute Spezialistenkompetenz immer wieder Standards in diesem Produktsegment. Aber das Sortiment des Unternehmens umfasst auch noch viele andere Küchengeräte. 2024 hat das Unternehmen seine Kompetenzbereiche noch mal neu ausgerichtet und das Sortiment in vier neue Produktwelten gegliedert, die die einzelnen GRAEF Spezialistenkompetenzen reflektieren: die Schneidwelt mit der Kerndisziplin Allesschneider, die Kaffeewelt mit hochwertigen Siebträger-Espressomaschinen und erstklassigen Kaffeemühlen, die Backwelt mit dem Heroprodukt, der Küchenmaschine MYestro, und die Helferwelt mit Küchengeräten wie Mixern, Wasserkochern, Toastern und Co. National und international sind die Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Formgebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten Designpreisen ausgezeichnet und erzielen in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2004 wurde GRAEF mehrfach zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt – zuletzt in 2022. GRAEF heimste bereits den Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ ein und 2022 den Plus X Award für Nachhaltigkeit. 2020 sammelte der Küchengerätehersteller die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner Produktgruppe und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet. 2023 wurde das Unternehmen von der Jury des PLUS X AWARDs als Deutsche Marken Ikone ausgezeichnet.

Bildquelle: Johannes Pietsch / Gut Kump