Winter-PR-Aktion 2025: Jetzt Themen planen und Reichweite sichern

R-Gateway unterstützt Unternehmen bei der Jahresplanung mit der Winteraktion „10+2“ und rabattierten Fachportalen

Mit der Winteraktion 2025 bietet PR-Gateway Kommunikationsprofis gleich zwei Vorteile: 12 Pressemitteilungen zum Preis von 10 und reduzierte Fachportale für gezielte Sichtbarkeit. Gleichzeitig liefert die Aktion praxisnahe Tipps für die Jahres- und Themenplanung 2026.

Strategische PR-Planung zahlt sich aus

Zum Jahresende entscheiden viele Kommunikationsabteilungen, welche Themen im kommenden Jahr auf die Agenda kommen. Wer jetzt plant, profitiert nicht nur von besseren Ressourcen, sondern auch von einem klaren Themenrhythmus.

Frühzeitige Planung ermöglicht es, Branchentrends aufzugreifen, Saisonalitäten zu nutzen und Inhalte gezielt über das Jahr zu verteilen – vom Neujahrsauftakt über Sommeraktionen bis zur Weihnachtskommunikation.

Ein strukturierter Redaktionsplan hilft, Themen zu bündeln, saisonale Anlässe einzubauen und Veröffentlichungen über mehrere Monate hinweg zu koordinieren.

Empfohlen wird eine Frequenz von ein bis zwei Pressemitteilungen pro Monat – das sichert regelmäßige Sichtbarkeit und stärkt das Markenimage nachhaltig.

„Kontinuität ist der Schlüssel erfolgreicher PR-Arbeit. Regelmäßige Veröffentlichungen steigern Reichweite, Vertrauen und SEO-Wirkung zugleich“, erklärt Melanie Tamble, Geschäftsführerin der ADENION GmbH, Betreiberin von PR-Gateway.

Winteraktion: 12 Pressemitteilungen zum Preis von 10

Mit dem Winter-PR-Paket „10+2“ erhalten Unternehmen 12 Veröffentlichungen für nur 299 EUR (statt 417 EUR).

Das Angebot gilt bis zum 30.11.2025 und kann flexibel über 12 Monate genutzt werden – ideal für die Umsetzung einer durchgehenden Jahreskommunikation.

Jede Pressemitteilung wird über das Netzwerk von PR-Gateway auf über 250 Online-Portalen, Fach- und Themenmedien veröffentlicht, inklusive Google News.

Damit sind saisonale Kampagnen, Produktlaunches oder Eventankündigungen schnell und flächendeckend sichtbar – ohne zusätzliche manuelle Versandarbeit.

Rabattierte Fachportale für gezielte Themenplatzierung

Neben dem 10+2-Paket profitieren Kunden im Aktionszeitraum bis 30. November von „Winterrabatten auf ausgewählte Fachportale“.

Diese bieten Zugriff auf thematisch fokussierte Zielgruppen – von Wirtschaft über IT bis Lifestyle.

Beispiele:

– Agile Unternehmen – Digitalisierung, New Work und IT

– Modern Wealth – Finanzen und Investments

– Pregas & Touristiklounge – Tourismus, Events, Gastronomie

– Der Beauty Blog & Gesunex – Lifestyle, Wellness, Gesundheit

– Digital Magazin – E-Commerce, KI, Software und Marketing

– u.v.m.

Durch gezielte Platzierungen in Fachportalen erzielen Unternehmen eine messbar höhere Relevanz und Reputation in ihrer Branche.

Fachportale gelten als wichtige Bausteine im Content-Marketing, da sie Reichweite mit Vertrauen kombinieren und SEO langfristig unterstützen.

Welche Themen sich für die Winter-PR eignen

Winter ist mehr als Jahresrückblick: Die kalte Jahreszeit bietet viele kommunikative Anlässe.

Unternehmen können ihre Sichtbarkeit mit Themen stärken, die Information und Inspiration verbinden:

– Jahresrückblick & Ausblick – Erfolge, Erkenntnisse, Visionen für 2026

– Saisonale Angebote und Themenaufhänger zur Winter- und Weihnachtszeit

– Saisonale Aktionen & Spendeninitiativen – Engagement, CSR, Teamaktivitäten

– Branchentrends & Prognosen – Fachwissen zeigen, Position als Thought Leader festigen

– Innovation & Digitalisierung – neue Produkte, Prozesse oder Technologien vorstellen

Lesetipp: Themen-Tipps für die Winter-PR

Tipps für die Jahresplanung 2026

1. Frühzeitig planen: Jetzt Themenfelder definieren, Quartale clustern und Redaktionszeiten reservieren.

2. Saisonale Anlässe einbinden: Feiertage, Messen, Fachveranstaltungen und Welttage als Aufhänger nutzen.

3. Konsistenz sichern: Lieber regelmäßig veröffentlichen als unregelmäßig große Kampagnen fahren.

4. Themen recyceln: Pressemitteilungen lassen sich zu Blogartikeln, Infografiken oder Social-Posts weiterentwickeln.

5. Ziele messen: Klickzahlen, Backlinks und Reichweitenkennzahlen prüfen, um Erfolge sichtbar zu machen.

Ein Redaktionsplan mit 12 Veröffentlichungen bietet eine solide Basis für nachhaltige Markenkommunikation – flexibel anpassbar und ressourcenschonend.

Planungshilfe für die Jahresplanung: kostenloser PR- und Social Media Kalender

Die Winteraktion von PR-Gateway kombiniert praxisnahe Unterstützung mit attraktiven Konditionen:

Mehr Veröffentlichungen, gezielte Fachportale und Planungssicherheit für das gesamte Jahr 2026.

Jetzt von der Winteraktion profitieren – 12 Pressemitteilungen zum Preis von 10 sichern und Premium-Plätze auf ausgewählten Fachportalen sichern: Winteraktion buchen

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Assistini stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

