Neue Entscheidungshilfe zeigt realistische Wege aus beruflicher Sackgasse „Wenn der Job nicht mehr zu dir passt: Montag kommt – Motivation geht“ – jetzt im Buchhandel.

Düsseldorf – Immer mehr Menschen spüren, dass ihr Job sie nicht mehr trägt. Fachlich laufen sie stabil, doch innerlich fehlt die Verbindung. Leistungsbereitschaft trifft auf Erschöpfung, Routine ersetzt Sinn, und die Frage nach einer Alternative wird lauter. Genau hier setzt die neue Entscheidungshilfe „Wenn der Job nicht mehr zu dir passt: Montag kommt – Motivation geht“ der Düsseldorfer Unternehmerin und Gründerberaterin Dagmar Schulz an.

Das über 200 Seiten starke Buch richtet sich an Berufstätige, die mitten im Leben stehen und merken, dass „weiter wie bisher“ keine Option mehr ist – sich aber nicht zu unüberlegten Schritten drängen lassen möchten. Es zeigt, wie man berufliche Unzufriedenheit strukturiert einordnet, tragfähige Wege prüft und eine realistische Alternative entwickelt: neue Anstellung, verändertes Arbeitsmodell oder mögliche Selbstständigkeit.

Eine Entscheidungshilfe, die Klarheit schafft

Das Buch führt durch Themen, die im Alltag oft übergangen werden:

eine ehrliche Standortbestimmung ohne Schönfärberei,

der Unterschied zwischen normalem Frust und echter Sackgasse,

Prüfung verschiedener beruflicher Wege,

der Businessplan als Denk- und Strukturwerkzeug,

Überblick über Förderprogramme wie AVGS, Gründungszuschuss und Landesmittel,

Ressourcenklärung zu Zeit, Finanzen, Gesundheit und Umfeld,

realistische Exit-Strategien, falls ein Weg nicht aufgeht,

ein 30-Tage-Setup für nachvollziehbare Schritte hin zur Entscheidung.

Der Fokus liegt auf Orientierung, nicht auf Motivationstricks oder schnellen Parolen.

Echte Beispiele statt Hochglanzgeschichten

Ausgewählte Fallbeispiele zeigen reale berufliche Wendepunkte: Menschen, die feststeckten, überfordert waren oder keine Perspektive sahen – und durch Klarheit, Struktur und überprüfbare Schritte einen Weg gefunden haben, der zu ihrem Leben passt.

Warum dieses Buch jetzt gebraucht wird

Viele Berufstätige erleben steigende Belastungen, begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten oder einen Verlust an Sinn. Das Buch bietet eine nüchterne, klare Struktur, um Entscheidungen fundiert zu treffen – ohne Überforderung und ohne unseriöse Versprechungen.

Die Autorin

Dagmar Schulz (Jahrgang 1970) ist Unternehmensberaterin, Gründercoach und Autorin aus Düsseldorf. Seit 2009 begleitet sie Menschen, die bewusst gründen möchten – und zunehmend diejenigen, die beruflich feststecken oder prüfen wollen, ob eine Selbstständigkeit für sie infrage kommt. Mit ihrem Beratungsunternehmen 1a-STARTUP gehört sie bundesweit zu den erfahrenen Anlaufstellen für berufliche Neuorientierung, AVGS-Coaching und Gründungszuschuss-Beratung.

Zuvor war sie viele Jahre im Finanzwesen tätig und baute anschließend ein Joint Venture im Vertrieb mit auf. Sie sammelte umfassende Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanzierung, Projektmanagement und Coaching – Grundlagen, die heute in ihre Beratungsarbeit einfließen.

Titel: Wenn der Job nicht mehr zu dir passt: Montag kommt – Motivation geht

Autorin: Dagmar Schulz

Umfang: über 200 Seiten

Format: Softcover

Erscheinungstermin: 18. November 2025

Verlag: Eigenverlag Dagmar Schulz

ISBN: 9 783384 697097

Preis: 24,95 Euro

Pressekontakt:

1a-STARTUP / Dagmar Schulz

E-Mail: kontakt@1a-startup.de

Web: www.1a-startup.de