Windrad-Pionier führt Revolution auf dem Energie-Markt fort

Die weltweit erste 3D-Windturbine mit Widerstand und Auftrieb

Der Windrad-Pionier „Vayu“ revolutioniert die Windkrafttechnologie. Ganz gleich, ob es sich um ein abgelegenes Gebiet, die gewerbliche Nutzung, die Ergänzung zur Solarenergie oder um den häuslichen Bedarf handelt, „Vayu“ hat die effiziente und nachhaltige Lösung parat: Die Kombination von Widerstand und Auftrieb, bei dreidimensionalen Windrädern, ohne die Nachteile von beiden Typen.

Inspiriert von den Flügeln der Libelle vereint der Ansatz des Windrad-Pioniers physikalische Überlegenheit mit mechanischer Einfachheit. Dies führt zu einer Ausnahmenstellung auf dem Windenergiemarkt im Vergleich zu den üblichen Propellern.

Die futuristisch ästhetische Windmühle mit 8 Klingen, ist das Resultat von einer Phase der akribischen Produktentwicklung, die Jahrzehnte lang angedauert hat. Nun ist dieses moderne Ergebnis im Einklang mit den modernsten Standards der erneuerbaren Energien und dazu vom Preisleistungsverhältnis her erschwinglich.

Was macht die „Vayu“ Windturbine so besonders? „Ganz klar Ihre hervorstechenden Vorteile gegenüber den herkömmlichen Mühlen auf dem Markt.“, so der Windrad-Pionier aus dem Kanton Zug, „Die Kräfte der Natur bewegen sich dreidimensional. Dies ist auch der Grundstein dieser revolutionären Antwort auf die heutigen Bedürfnisse von Mensch und Umwelt.“

Die „Vayu“ Turbine ist leise (ca. unter 50 dB) und sicherer für die Wildtiere wie Vögel, als herkömmliche zweidimensionale Windräder. Darüber hinaus ist sie lokal verfügbar ohne Zollrisiko und man sie sie über eine App bedienen, die ebenfalls die Solarenergienutzung umfasst. Mit einer Masthöhe von je nach Region maximal 13 Metern, 220kg Gewicht und anwendbar bei einer Windgeschwindigkeit von maximal 130 km pro Stunde ist die „Vayu“ Turbine sehr gut für private Häuser geeignet. Natürlich arbeitet das Unternehmen weiter daran, die Vayu Windräder noch weiter zu optimieren.

Der Windrad-Pionier daher weiter zuversichtlich: „Der Fernseher wurde zu seiner Anfangszeit belächelt. Das Gleiche gilt für das Iphone. Unaufhaltsam sind erneuerbare Energien längst die Zukunft. Die „Vayu“ 3D Windturbine macht sich die Naturgesetze intelligent zunutze und funktioniert.“

