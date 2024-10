WindEnergy Hamburg 2024: Fibrolux überzeugt mit innovativen GFK-Lösungen und Produktionskompetenz

Vom 24. bis 27. September 2024 fand die WindEnergy 2024 in Hamburg statt, eine der weltweit führenden Fachmessen für On- und Offshore-Windkraft. Die Atmosphäre auf dem Messestand war lebendig, geprägt von einem hohen Besucheraufkommen und großem Interesse an den vorgestellten Produkten. Besonders beeindruckt waren die Messebesucher von der Möglichkeit, dass Fibrolux neben der Entwicklung auch die Produktion der vorgestellten glasfaserverstärkten Kunststofflösungen (GFK) übernimmt.

Das Messepodest von Fibrolux war ein wahrer Blickfang und zog zahlreiche Interessenten aus verschiedenen Bereichen an. Besonders das Thema Gitterroste und die überlegenen Eigenschaften von GFK, wie Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht, stießen auf reges Interesse. Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen suchten den Dialog und zeigten sich begeistert von den maßgeschneiderten Konstruktionslösungen, die den spezifischen Anforderungen der Windenergiebranche gerecht werden.

„Die Messe hat gezeigt, dass das Interesse an unseren GFK-Lösungen ungebrochen ist. Besonders erfreulich war das Feedback zu unserer Produktionskompetenz. Kunden wissen es zu schätzen, dass wir nicht nur entwickeln, sondern auch fertigen können. Dadurch können wir Projekte noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden“, erklärt Daniel Simon, technischer Zeichner bei Fibrolux.

Dank der erfolgreichen Messebeteiligung stärkt Fibrolux seine Position als einer der führenden Anbieter von innovativen GFK-Lösungen in der Windenergiebranche. Weitere Informationen zu Fibrolux und ihren Lösungen finden Sie unter: www.fibrolux.com

Weitere Informationen unter: fibrolux.com/branchen/erneuerbare-energien

Über Fibrolux

Fibrolux ist seit über 45 Jahren führend in der Produktion und Entwicklung von glasfaserverstärkten Kunststoffen und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen Branchen, darunter Bau, Infrastruktur, Transport und erneuerbare Energien. Als Hersteller hat sich das hessische Unternehmen durch seine Innovationskraft und seine Fähigkeit, auf individuelle Kundenanforderungen einzugehen, weltweit einen Namen gemacht.

