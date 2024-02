Wiener Event-Hotspots vor der Haustüre: Citadines Danube Vienna im Herzen der Szene

Im 22. Wiener Bezirk finden Geschäfts- und Freizeitreisende seit Dezember ein neues Zuhause auf Zeit: das Citadines Danube Vienna. Die benachbarten Grätzel – wienerisch für Kiez – sind besonders kreativ in Sachen Kultur- und Gastroszene. Das zieht 2024 auch viele Veranstaltungsplaner an. Hier drei Top-Events, die Hotelgäste bequem zu Fuß erreichen:

Der jährliche Vienna City Marathon am 21. April 2024 reizt Läufer aus aller Welt: Der Startschuss fällt am Vienna International Centre, wenige Gehminuten vom Citadines Danube Vienna entfernt. Ein Musik- und Unterhaltungsprogramm sorgt am Start für Stimmung, während Läufer die Sehenswürdigkeiten der Stadt passieren, vom Riesenrad bis zur Hofburg.

Das Donauinselfest vom 21. bis 23. Juni 2024 ist Europas größtes kostenfreies Freiluft-Musikfestival. Seit 1984 kamen über drei Millionen Fans aus aller Welt zu diesem Spektakel. 2024 feiert es sein 40. Jubiläum mit mehr als 200 nationalen und internationalen Acts aller Stilrichtungen auf über 25 Bühnen.

Ein besonderes Highlight sind die EuroGames, eine sportliche Feier von Diversität, die 2024 erstmals nach Wien kommt. Vom 17. bis 20. Juli 2024 treten rund 3.000 Menschen der LGBTIQ+-Gemeinschaft aus ganz Europa bei 27 Sportarten gegeneinander an. Zahlreiche Austragungsorte liegen fußläufig vom Citadines entfernt, darunter die Schauplätze für Fußball, Basketball, Klettern, Rudern, Tischtennis und Volleyball.

Weitere Tipps für Veranstaltungsteilnehmer hält das Team des Citadines Danube Vienna bereit. Aufenthalte sind unter www.discoverasr.com buchbar.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, der ersten Serviced Residence der internationalen Klasse im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Beherbergungsunternehmen mit mehr als 940 Häusern weltweit entwickelt. Mit Hauptsitz in Singapur ist Ascott in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten.

Ascotts breit gefächertes Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Residences, Wohnanlagen, Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello; außerdem besteht eine Markenpartnerschaft mit Domitys. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von Ascott, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, ist Ascott ein führender vertikal integrierter Hotelbetreiber. Ascott nutzt sein umfangreiches Netzwerk von Fremdeigentümern und seine Marktkenntnis und steigert die gebührenabhängigen Erträge durch sein Hospitality Management und sein Investment Management. Ascott vergrößert auch sein verwaltetes Vermögen, indem es den von ihm gesponserten CapitaLand Ascott Trust und private Fonds ausbaut.

Informationen zu Ascotts 40-jähriger Branchenerfahrung und seinem Nachhaltigkeitsprogramm finden sich unter www.discoverasr.com/en/the-ascott-limited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.