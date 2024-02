Garten- und Landschaftsbau

Neben technischen Branchen wie etwa der Automobilindustrie und dem Messe- und Möbelbau gehören auch Unternehmen aus dem Bereich Gartenbau zu wichtigen Abnehmern von Drahtbiegeteilen. Armin Zecevic, Geschäftsführer des Michelauer Spezialisten für Drahtbiegeteile DBS Drahtbiege Solutions GmbH weiß, wofür die spezialgefertigten Metall- und Drahtvorrichtungen in der grünen Branche eingesetzt werden.Zu den gängigsten Anwendungen von Drahtbiegeteilen im Garten -und Landschaftsbau gehören:Verwendung als Pflanzenstützen: Standfeste Drahtbiegeteile wie Drahtgitter oder -stäbe stützen hochwachsende Zier- und Nutzpflanzen.Verwendung als Rankhilfen: Zahlreiche Kletterpflanzen wie u.a. Weinreben oder starkwüchsige Rosen benötigen meist Rankhilfen, um zielgerichtet nach oben zu wachsen. Drahtgitter oder -stäbe bietet ihnen den nötigen Halt. An Hauswänden befestigte Rankhilfen bieten einen effektiven Schutz für das Mauerwerk.Einsatz im Pflanzenschutz: Um Jungpflanzen vor Tierfraß oder Verbiss zu schützen, werden Drahtgitter eingesetzt, die Fressfeinde auf Abstand halten.Werkzeug in der Obstbaumerziehung: Spezialgefertigte Drahtbiegeteile lenken Äste von jungen Obstbäumen in die gewünschte Richtung. So wird die Baumform und damit der Ertrag der Bäume positiv beeinflusst.Teil der Gewächshauskonstruktion: Drahtbiegeteile sind wichtige Bestandteile bei der Konstruktion von Gewächshäusern. Sie dienen als Rahmenstrukturen und können auh dazu verwendet werden, Pflanzen im Gewächshaus zu stützen.Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH und Geschäftsführer Armin Zecevic beraten ihre Kunden gerne und finden kreative Lösungen für jede Herausforderung rund ums Thema Drahtbiegen. Ein Anruf genügt! Armin Zecevic, Geschäftsführer des Michelauer Spezialisten für Drahtbiegeteile, legt großen Wert auf Qualität und Präzision. Sein Unternehmen setzt modernste Technologien und hochqualifizierte Fachkräfte ein, um die Drahtbiegeteile so zu fertigen, dass sie den hohen Anforderungen ihrer vielfältigen Anwendungen gerecht werden. Dabei werden strengste Qualitätsstandards eingehalten, um die zuverlässige Funktion der Produkte im Einsatz zu gewährleisten.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

