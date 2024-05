Offenbarungsseminar am 15. Juni in Frankreich

Ein bevorstehendes Seminar, das das Potenzial hat, die Wiederbelebung des Christentums in Europa zu initiieren, zieht derzeit große Aufmerksamkeit auf sich. Angesichts des anhaltenden Rückgangs der Kirchenbesucherzahlen und der Umnutzung vieler ehemaliger Gotteshäuser zu Restaurants, Bars und Clubs, stellt diese Entwicklung eine ernsthafte Herausforderung dar. Europa, einst das Zentrum der christlichen Erweckungsbewegung, befindet sich in einer besorgniserregenden Phase des religiösen Wandels und Verlustes traditioneller Glaubensstützen.

Eine Studie des Zentrums für Weltchristentum am Gordon-Conwell-Theologischen Seminar in den USA prognostiziert die Entwicklung der christlichen Bevölkerung von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Demnach stieg die Zahl der Christen in Europa bis in die 2000er Jahre auf 560 Millionen an, stagniert jedoch im Jahr 2024 und wird bis 2050 voraussichtlich auf 490 Millionen zurückgehen.

Mit der Modernisierung und Industrialisierung der europäischen Gesellschaft begann die Verweltlichung, und mit dem Aufkommen der liberalen Theologie versiegte die biblisch fundierte Lehre innerhalb der Kirche. Zudem hat das Christentum durch ansteigenden Atheismus und religiöser Vielfalt, sowie durch zahlreiche Priesterskandale an Vertrauen verloren und ringt um eine Neuorientierung.

Angesichts dieser Herausforderungen plant die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (unter der Leitung vom Vorsitzenden Man-Hee Lee), am 15. Juni ein bedeutendes Offenbarungs-Wort-Seminar für europäische Pastoren in Frankreich. Ziel der Veranstaltung ist es, die Wiederbelebung des Christentums in Europa zu fördern, indem die bereits erfüllten Inhalte des prophetischen Buches der Offenbarung genau beleuchtet werden, die für die Gläubigen von großem Interesse sind.

Pastoren aus mehr als 15 europäischen Ländern werden zu der Veranstaltung erwartet, bei der in mehr als sieben Sprachen über das Thema „Die Rolle der Pastoren bei der geistlichen Wiederbelebung der Christen in der heutigen Zeit“ diskutiert wird. Im Anschluss daran wird Vorsitzender Man-Hee Lee einen Vortrag über die Offenbarung halten.

Dieses bedeutungsvolle Wort-Seminar ist ein zentraler Bestandteil der „Kontinentalen Offenbarungsseminare 2024“, die am 20. April auf den Philippinen ihren Auftakt hatten. Im Fokus stehen die Vorhersagen und die Erfüllung der Offenbarung, die mit großer Vorfreude erwartet wird.

Im Vorfeld dieser bedeutenden Veranstaltung haben im Mai bereits Pastoren aus verschiedenen europäischen Ländern an Bibelseminaren teilgenommen. Sie äußerten ihre Begeisterung und betonten, dass sie von der Harmonie und Einheit durch das Wort der Offenbarung tief bewegt waren. Einige von ihnen äußerten den Wunsch, gemeinsam zu arbeiten und sogar Freunde zur Teilnahme einzuladen.

Ein Vertreter der Shincheonji Kirche Jesu erklärte, dass die Teilnehmer der vollbesetzten Offenbarungsversammlung auf den Philippinen sehr erstaunt darüber waren, dass die Offenbarung erfüllt worden war und dass die Realität der erfüllten Offenbarung ohne Probleme bezeugt wurde. Er fügte hinzu, dass sie erwarten, dass von den Philippinen und von Frankreich aus ein neuer Wind durch die religiöse Welt wehen wird.

