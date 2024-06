Wie kann ich trotz Panikattacken meine beruflichen Ziele erreichen?

Wie kann ich trotz Angst und Panik ein stressfreies und gelassenes Leben führen?

Ich könnte nicht begeisterter sein, eine aufregende Neuigkeit mit dir zu teilen! Ab dem 28. Juni 2024 wird meine bahnbrechende Stressbewältigung-App Kollross offiziell eingeführt.

In einer Welt, die immer komplexer und herausfordernder wird, habe ich die Verantwortung übernommen, eine App zu entwickeln, die nicht nur Stress reduziert, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Prävention in den Mittelpunkt stellt.

Die Antwort auf deine Frage: Die Stressbewältigung-App Kollross

Angst und Panik bewältigen: Die Stressbewältigung-App Kollross bietet dir gezielte Techniken, um deine Angst- und Panikattacken zu kontrollieren und langfristig zu reduzieren. Durch bewährte Methoden wie Atemübungen, Meditation und Coaching-Sessions kannst du lernen, wie du in stressigen Momenten die Ruhe bewahrst.

Stressresistenz entwickeln: Mit der App findest du Werkzeuge und Techniken, die dir helfen, deine Stressresistenz zu stärken. Lerne, wie du Stressfaktoren erkennst und effektiv mit ihnen umgehst, um ein gelasseneres Leben zu führen.

Ganzheitliche Unterstützung: Die App bietet dir nicht nur sofortige Hilfsmittel zur Stressbewältigung, sondern begleitet dich auch langfristig bei deiner Persönlichkeitsentwicklung. Erreiche ein neues Level der Selbstentfaltung und finde einen Weg, der dich sowohl beruflich als auch privat voranbringt.

Helene Kollross steht für mehr als nur eine App – ich stehe für einen zeitgemäßen, passenden Rahmen, der uns allen hilft, unsere Ziele, Wünsche und Erfolge zu verwirklichen. Gemeinsam können wir ein Leben gestalten, das nicht nur produktiv, sondern auch erfüllend ist.

Deine Ressourcen immer zur Hand:

Alle weiterführenden Kurse und Seminare der Kollross Akademie können direkt über die Stressbewältigen-App Kollross abgerufen werden. So hast du stets Zugang zu den neuesten Inhalten und kannst dein Wissen und deine Fähigkeiten kontinuierlich erweitern.

Sei Teil unserer Vision:

Ich freue mich darauf, weiterhin an Programmen zu arbeiten, um die bestmögliche Unterstützung zu bieten und eine Zukunft zu schaffen, in der wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen und eine Zukunft gestalten, in der wir unser volles Potenzial ausschöpfen.

Mach den ersten Schritt:

Lade die Stressbewältigung-App Kollross herunter und starte deine Reise zu einem stressfreien, gelassenen Leben. Besuche jetzt die Kollross Akademie und entdecke, wie wir dich unterstützen können, deine Ziele zu erreichen und dein Leben nachhaltig zu verbessern.

Ich freue mich auf die Reise und darauf, mit dir in Kontakt zu bleiben!

Helene Kollross

Apple Developer und Gründerin der Stressbewältigung-App Kollross

Persönlichkeitsentwicklung & Stressbewältigung Helene Kollross – Weiterbildung

Programm für Führungskräfte Burnout Prävention, posttraumatische Belastungsstörungen & Persönlichkeitsentwicklung – StressFree I IHK-Kompetenz-Training I mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit

Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 & 2024 von ProvenExpert

YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw

Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz

Kontakt

Persönlichkeitsentwicklung Helene Kollross Weiterbildung & Stressbewältigung

Helene Kollross

Nordendstraße 13

89352 Ellzee

+491628509031



https://www.helene-kollross.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.