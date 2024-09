Wie Ikigai Ihr Leben verändern kann

Keynote-Speaker Michael Okada über Sinn und Erfüllung

Haben Sie heute schon die neuesten Negativnachrichten gelesen? Von der nächsten Krise gehört oder der größten Katastrophe erfahren?

Die Welt scheint in ständiger Unruhe zu sein. Nachrichten über Konflikte und Krisen dominieren unseren Alltag. Doch warum fokussieren wir uns so oft auf diese negativen Meldungen, wenn wir doch nach einem tieferen Sinn im Leben suchen?

Genau hier setzt der erfahrene Keynote-Speaker und Unternehmer Michael Okada an. In seinen Vorträgen hinterfragt er: „Warum ist es eigentlich normal geworden, sich nur noch mit Apokalypsen zu beschäftigen? Wann wird uns bewusst, dass uns der endlose Strom an Negativnachrichten mehr schadet als nützt?“

Die Lösung liegt für ihn im japanischen Konzept des Ikigai. Ikigai kann uns helfen, den Fokus zurück auf das zu lenken, was uns wirklich erfüllt – beruflich und persönlich.

Was ist Ikigai und warum ist es so wichtig?

Ikigai ist ein japanisches Konzept, das sich sinngemäß als „der Grund, morgens aufzustehen“ übersetzen lässt. Es beschreibt den tiefen Sinn des Lebens oder das, was uns im Alltag motiviert und antreibt. In Japan hat dieser Begriff eine lange Tradition, doch in der westlichen Welt hat er erst in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen.

Michael Okada, der in seinen Keynotes über Ikigai spricht, erklärt: „Ihr Ikigai wird Ihren Fokus auf das Wesentliche richten – es sind nicht die großen Dinge, die zählen, sondern die kleinen Freuden des Alltags.“ In einer hektischen und unübersichtlichen Welt bietet Ikigai die Möglichkeit, innere Balance zu finden und das Leben bewusster zu gestalten.

Ikigai im Alltag finden: Michael Okadas praktische Tipps

Viele Menschen sind auf der Suche nach dem großen Lebensziel oder dem Moment der Erleuchtung. Doch Okada betont, dass Ikigai oft im Kleinen zu finden ist. Es geht nicht darum, große Veränderungen herbeizuführen, sondern darum, sich an den einfachen Dingen zu erfreuen. „Genießen Sie die morgendliche Tasse Kaffee, den Spaziergang im Wald oder ein schönes Buch“, rät Okada in seinen Vorträgen. „Gestalten Sie Ihren Alltag nach diesen Prinzipien: Weniger Fokus auf Negativnachrichten, mehr auf das Finden und Kultivieren Ihres persönlichen Ikigai.“

Dieses Prinzip ist nicht nur auf das Privatleben beschränkt. Auch im beruflichen Kontext kann das Finden des eigenen Ikigai helfen, den Blick auf das Wesentliche zu schärfen und sowohl beruflichen Erfolg als auch persönliche Zufriedenheit zu vereinen. „Ikigai bedeutet, das zu tun, was man liebt, worin man gut ist und was der Welt einen Mehrwert bringt. Es hilft, berufliche Erfüllung mit persönlichem Sinn zu verbinden“, betont der Keynote-Speaker Okada.

Ikigai als Schlüssel zu beruflicher und persönlicher Erfüllung

Gerade in der Arbeitswelt stehen viele Menschen unter immensem Druck. Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen sehen sich oft mit Überforderung oder auch Unterforderung konfrontiert. Michael Okada betont in seinen Keynotes, dass die tägliche Arbeitswelt eine Herausforderung sein kann – egal, ob durch Stress, monotone Abläufe oder mangelnde Sinnhaftigkeit.

„Es geht nicht um Ego-Trip, Selbstverliebtheit oder Selbstoptimierung“, sagt Okada. „Es geht darum, den Sinn und die Erfüllung in unserem täglichen Leben zu finden.“ Das Ikigai-Konzept kann helfen, den Blick zu schärfen und das zu erkennen, was wirklich zählt. Für Okada bedeutet das, sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen und zu überlegen, was einen motiviert und was den eigenen Lebenssinn ausmacht.

Michael Okadas Weg: Vom Unternehmer zum gefragten Keynote-Speaker über Ikigai

Michael Okada ist kein gewöhnlicher Keynote-Speaker. Seine Karriere begann in internationalen Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie DaimlerBenz IT Services und T-Systems. Diese Erfahrungen brachten ihm ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen in der modernen Arbeitswelt. 2008 gründete er schließlich die formcraft GmbH, eine erfolgreiche Software-Firma.

Doch trotz seines unternehmerischen Erfolgs zog es ihn immer mehr zum Rednerpult. Sein einzigartiger deutsch-japanischer Hintergrund prägt seine Vorträge. „Der deutsch-japanische Weg vereint die Struktur und Präzision der westlichen Geschäftswelt mit der tief verwurzelten Achtsamkeit und Lebensphilosophie Japans“, erklärt Okada. Dieses Zusammenspiel macht ihn zu einem herausragenden Redner, der es versteht, komplexe Themen wie Ikigai auf verständliche Weise zu vermitteln.

Ikigai als Unternehmensstrategie

In Zeiten von Burnout und einem steigenden Bedürfnis nach Work-Life-Balance suchen viele Unternehmen nach neuen Wegen, um die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Hier kommt Okadas Philosophie ins Spiel: Ikigai als Unternehmensstrategie.

„Indem Führungskräfte sich nicht nur auf Gewinnmaximierung und Effizienz konzentrieren, sondern auch auf das persönliche Wachstum und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter, schaffen sie ein Umfeld, in dem Kreativität und Innovation gedeihen können“, erklärt der Redner Okada.

Mitarbeiter, die ihren persönlichen Sinn gefunden haben, sind motivierter, produktiver und fühlen sich stärker mit ihrem Unternehmen verbunden. Dies führt zu höherer Zufriedenheit und letztlich auch zu nachhaltigem Unternehmenserfolg.

Der Weg zu Ihrem persönlichen Ikigai

Wie finden Sie nun Ihr persönliches Ikigai? Michael Okada gibt seinen Zuhörern klare Ratschläge: „Beginnen Sie im Kleinen. Finden Sie Ihr Glück in den einfachen Dingen und leben Sie im Hier und Jetzt.“ Es geht darum, sich regelmäßig zu fragen, was einen wirklich erfüllt und Freude bereitet. Dabei können kleine tägliche Handlungen einen großen Unterschied machen. „Was gibt mir im Leben Sinn und Erfüllung?“ – diese Frage sollte sich jeder stellen, um sein persönliches Ikigai zu finden.

Indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, schaffen wir die Basis für ein erfülltes Leben – sowohl privat als auch beruflich. Okadas Botschaft ist klar: Es ist an der Zeit, unseren Medienkonsum zu überdenken und unsere Energie in das zu investieren, was uns wirklich glücklich macht. Denn durch eigene Zufriedenheit und Erfüllung werden wir zu besseren Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern. Dies stärkt soziale Beziehungen und fördert ein harmonisches Umfeld.

Fazit: Was ist Ihr Ikigai?

Michael Okadas Keynote „Berlin ist nicht Tokio“ ist eine Inspiration für Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen. Er verbindet westliche Geschäftspraktiken mit östlicher Achtsamkeit und zeigt auf, wie das Konzept des Ikigai den Sinn des Lebens neu definieren kann. In einer immer hektischer werdenden Welt ist Okadas Botschaft klar: Es ist Zeit, den Fokus auf das zu legen, was wirklich zählt – Ihr Ikigai.

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Diese interkulturellen Chancen macht er sich zu Nutze und vermittelt in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen.

Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, den Fleiß und die Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit der Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der begeisternde Keynotespeaker in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

