area30: Evolution der Revolution – die neuen Kochfeldabzüge von ORANIER

Im Herbst 2015 präsentierte ORANIER den ersten Kochfeldabzug mit integrierter Abzugsfunktion hinter dem Kochfeld und gilt seitdem in diesem Segment als Innovationsführer. Eine Position, die immer wieder aufs Neue mit ausgeklügelten Design- und Technik-Elementen bestätigt wird. Auf der diesjährigen area30 steht bei den KFL-Kochfeldern insbesondere die einfache Montage im Mittelpunkt.

Einfache Ein-Mann-Montage

Der Einbau der neuen Generation ist besonders komfortabel. Bei der Montage wird das Kochfeld auf den Ausschnitt der Arbeitsplatte gelegt und mittels Clips befestigt. Ein leichter Anpressdruck und die Clips rasten ein. Eingeklemmte Fingerspitzen und das Risiko von Schräglage oder Glasbruch gehören der Vergangenheit an. Ein weiterer Pluspunkt: Der leistungsstarke Motor ist direkt unter dem Kochfeld angebracht und muss nicht mehr separat montiert werden. Der Antrieb arbeitet dank der strömungsoptimierten Konstruktion auf allen Leistungsstufen ohrenschonend leise und ermöglicht jederzeit entspannte Gespräche in der Küche. So gilt für Monteur und Kunde die einfache Devise: „Plug, play and cook“.

Klappe auf, Klappe zu

Eine weitere Innovation ist die elektronisch gesteuerte Abzugsklappe, die sich beim Anschalten der Absaugung automatisch öffnet. Während hinter den Töpfen und Pfannen die Wrasen zuverlässig und leise absaugt werden, bietet die barrierefreie Kochfläche auf voller Breite freies Hantieren. Wird nicht gekocht, schließt der Abzug automatisch flächenbündig mit der Glaskeramik. Die Abzugsklappe bleibt so frei von Fingerabdrücken und ist dadurch besonders leicht zu reinigen.

Super sauber, richtig rein

Für besonders frische Luft und ein gesundes Raumklima ist seit Jahresanfang ein wartungsfreier Plasmafilter für den Umluftbetrieb im Sortiment. Er eliminiert zuverlässig nicht nur Gerüche, sondern auch Bakterien, Viren, Schimmel, Pilzsporen und sonstige Verunreinigungen. Der Plasmafilter wird hinter dem Fettfilter montiert. Gelangt die von Fettpartikeln gereinigte Luft zum Plasmafilter, zerstört das durch die elektrische Spannung erzeugte Ozon die Geruchsmoleküle und reinigt so die Luft. Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert die Reststoffe und blockiert das Ozon. Das Ergebnis: Die Luft wird super sauber und richtig rein!

Auswahl, die überzeugt

Um je nach Kundenwunsch immer das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, hat ORANIER zwei neue KFL-Kochfelder mit unterschiedlichen Features ausgestattet. Das KFL920 hat eine smarte Mono-Slider-Bedienung, mit der sowohl die großflächige FleXx-Induktion, als auch die zwei runden Kochzonen gesteuert werden. Die FleXx-Zonen können über eine Brückenfunktion für extra große Töpfe oder Bräter miteinander verbunden werden. Das Top-Modell KFL940 punktet mit einer Multi-Slider-Bedienung, vier Induktionszonen, die per Brückenschaltung zu zwei Maxi-Zonen zusammengeschaltet werden können. Beide Kochfeldabzüge verfügen über Booster, neun Leistungsstufen sowie Topfgrößenerkennung und Warmhalte-Stufen. Timer- und Pausenfunktion, Überlauf- sowie Überhitzungsschutz und eine Kindersicherung runden die Liste ab. Und für alle BBQ-Fans ist die optional erhältliche Grillplatte Garant für kulinarische Genüsse.

area30 & ORANIER: Das A & O der Küchentechnik

Die neuen Kochfeldabzüge können – ebenso wie viele weitere Produktneuheiten – auf der Ordermesse in Löhne live erlebt werden. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH freuen sich, die Fachbesucher vom 21. bis 26. September 2024 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr persönlich zu begrüßen. Der Besuch auf Stand G 25 lohnt sich!

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Kontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349



http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.