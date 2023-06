Wie die japanische Teezeremonie den Vertrieb revolutioniert

Von Matcha-Tee zu Vertriebserfolg.

In einer Welt, die von künstlicher Intelligenz und Automatisierung geprägt ist, sind zwischenmenschliche Beziehungen von unschätzbarem Wert. Die Kunst der japanischen Teezeremonie, auch bekannt als „Sado“ oder „Chado“, hält zeitlose Prinzipien der Harmonie, des Respekts, der Reinheit und der Stille bereit. Doch wie können wir diese Werte in unseren Vertrieb integrieren?

Der deutsch-japanische Vortragsredner und Vertriebsexperte Michael Okada hat es sich zur Mission gemacht, die Prinzipien der Teezeremonie in den modernen Vertrieb zu übertragen und ein Umdenken anzustoßen. Mit seinem inspirierenden Vortrag „Wie eine Tasse Tee ihren Vertrieb nachhaltig erfolgreich macht“ nimmt uns der Keynotespeaker mit auf eine Reise, bei der wir lernen, wie diese Prinzipien zu starken Kundenbeziehungen und nachhaltigem Erfolg führen können.

„Wenn man über Vertrieb oder Verkauf spricht, verbindet man das nicht mit einer japanischen Teezeremonie“, so Michael Okada und er ergänzt, „aber die Art und Weise wie hier eine Kundenbeziehung aufgebaut wird, wie eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der Harmonie geschaffen wird, ist zeitlos und ist in Zeiten von künstlicher Intelligenz wichtiger denn je.“

Mit seiner langjährigen Erfahrung im nationalen und internationalen Vertrieb ist Michael Okada der perfekte Botschafter für die Verschmelzung von deutsch-japanischen Geschäftspraktiken im Vertrieb. Er hat erkannt, dass die Prinzipien der Teezeremonie im Verkauf einen unschätzbaren Wert für unseren Geschäftserfolg haben können.

„Die Teezeremonie ist eine traditionsreiche Kunstform, bei der Tee mit äußerster Sorgfalt und Eleganz zubereitet und serviert wird“, erläutert Okada und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass die Zubereitung des Tees nur ein Vehikel ist. Ein Vehikel, „um Werte wie Harmonie, Respekt, Reinheit, Stille und Empathie zu leben“. Diese Prinzipien haben ihren Ursprung in der Zen-Buddhismus und bilden die Grundlage für die Teezeremonie, aber auch für eine authentische und nachhaltige Kundenbeziehung.

Und so fragt der Vortragsredner Michael Okada provokativ: „Was wäre, wenn wir diese Prinzipien auf unseren Vertrieb übertragen könnten? Stellen Sie sich vor, wie Harmonie dazu beitragen kann, eine ausgewogene Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen. Indem wir nach Gemeinsamkeiten suchen, Vertrauen aufbauen und gemeinsame Ziele verfolgen, entsteht eine Win-Win-Situation, von der sowohl das Unternehmen als auch der Kunde profitieren.“

In einer Welt, die von Technologie und Automatisierung dominiert wird, erinnert uns die Teezeremonie daran, dass der menschliche Faktor von entscheidender Bedeutung ist. Empathie und zwischenmenschliche Beziehungen bleiben im Vertrieb unverzichtbar, auch in einer digitalisierten Welt. Michael Okada hat mit seinem eigenen geschäftlichen Erfolg bewiesen, dass die Prinzipien der Teezeremonie erfolgreich im Vertrieb und Verkauf sowie bei Kundenbeziehungen angewendet werden können.

Seine langjährige berufliche Erfahrung als Unternehmer und im Vertrieb, gepaart mit seinem umfassenden Wissen über die Teezeremonie machen ihn zu einem einzigartigen Vortragenden, der Unternehmen inspiriert, diese Prinzipien in ihren Vertrieb zu integrieren. „Ist es nicht wieder Zeit, die menschlichen Prinzipien in den Geschäftsprozess zurückzubringen?“, fragt der Keynotespeaker Michael Okada und fügt hinzu, „dass wir trotz aller Vorteile der Online-Meetings nicht vergessen dürfen, dass die Grundprinzipien der japanischen Teezeremonie, Harmonie, Respekt, Reinheit, Stille und Empathie auch die Prinzipien des menschlichen Miteinanders sind und somit die Grundlagen für den Erfolg – beruflich wie privat.“

Die Teezeremonie ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass Tradition und moderne Geschäftspraktiken kein Widerspruch sind, sondern harmonisch vereint werden können. Indem wir die Prinzipien der Teezeremonie in unseren Vertrieb integrieren, können wir nicht nur erfolgreiche Geschäftsabschlüsse tätigen, sondern auch starke Kundenbeziehungen und nachhaltigen Vertriebserfolg aufbauen. Die Vorträge von Michael Okada bieten wertvolle Inspiration, um die Prinzipien der Teezeremonie in unseren Vertriebsalltag zu integrieren und dadurch langfristigen Erfolg zu erzielen.

Es ist an der Zeit, Ihren Vertrieb zu revolutionieren und von Matcha-Tee zu Money zu gelangen. Nehmen Sie an einem Vortrag von Michael Okada teil und erfahren Sie aus erster Hand, wie die japanische Teezeremonie Ihren Vertrieb erfrischend anders macht. Bringen Sie Harmonie, Respekt, Reinheit, Stille und Empathie in Ihren Vertrieb und schreiben Sie gemeinsam mit uns eine virale Erfolgsgeschichte. Seien Sie dabei und lassen Sie sich inspirieren!

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Diese interkulturellen Chancen macht er sich zu Nutze und vermittelt in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen.

Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, den Fleiß und die Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit der Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der begeisternde Keynotespeaker in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

