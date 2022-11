Wie die erfolgreiche Geschäftsübergabe gelingt

Wie eine erfolgreiche Geschäftsübergabe gelingt, ist im Moment sicherlich bei vielen Betrieben ein großes Thema, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels.

Ein Paradebeispiel für eine gelungene Geschäftsübergabe stellt die Tagesfarm Kosmetik Spa von Frau Keller Knobelspies in München Solln dar. Das Institut wurde bereits vor über 40 Jahren von Frau Ulrike Keller Knobelspies gegründet und vor 5 Jahren sehr erfolgreich an Frau Dagmar Richter übergeben. Die Kunden hatten keine Umstellung, nur das Angebot wurde mit apparativen Antiaging Behandlungsmethoden und Bodyforming erweitert.

Denn gerade die Kosmetik- und Wellnessbranche stellt an die Geschäftsübergaben doch besondere Anforderungen. Dies liegt vor allem an der anspruchsvollen Klientel und den sensiblen Behandlungsmethoden. Denn die Kund*Innen müssen sie sich absolut sicher sein, dass alle Kosmetikerinnen durch die Bank gleich gute Arbeit leisten. In der Tagesfarm haben die meisten Kunden ihre „Stammkosmetikerin“, trotzdem wird Wert darauf gelegt, dass z.B. bei Urlaub von einer Kosmetikerin die Kundin nicht einfach ihren Behandlungs Rhythmus unterbricht, sondern von einer anderen Kollegin übernommen wird. Arbeiten im Team ist die Devise, die Chefin hat zwar die Fäden in der Hand, stellt sich aber auf keinen Fall ins Rampenlicht, sondern unterstützt ihre Mitarbeiterinnen im Hintergrund. Die Kundinnen fühlen sich in der Institution Tagesfarm sehr wohl. Natürlich sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder Mitarbeiterinnen gegangen, aber durch dieses Konzept kam es nie zu großem Kundenschwund.

Aber wie ist dieses kollegiale Verhalten konkret zu garantieren? Durch laufende Schulungen und Coachings kann das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden, so dass es denn nicht schon per se vorhanden ist. Auch das Anregen von gemeinsamen Aktivitäten nach Feierabend ist manchmal Gold wert. Dies werden am Ende des Tages auch die Kundinnen spüren. Egal, ob sie eine Anti-Aging-Behandlung, Medical Beauty, Bodyforming oder Wellness-Treatment in Anspruch nehmen. Ergänzt wird das Angebot der Tagesfarm durch einen Shop, der eine riesige Auswahl an Best-of-Kosmetik bietet. Den Kundinnen steht dabei stets eine kompetente Kosmetikerin zur Seite, die individuell berät und beim Kauf passender Kosmetikprodukte unterstützt.

Natürlich war es ein Glücksfall, dass Frau Richter nach Ihrer Kosmetikausbildung vor 40 Jahren das Praktikum und die ersten 2 Arbeitsjahre ihrer Kosmetikkarriere in der Tagesfarm absolvierte, dann trennten sich die beruflichen Wege. Privat blieben die beiden immer im Kontakt. Nach fast 20 Jahren Auslandsaufenthalt in der Toskana kam Frau Richter vor rund 11 Jahren nach München zurück und die beruflichen Wege trafen sich wieder. Das Angebot, die Tagesfarm zu übernehmen, kam dann vor 6 Jahren und wurde ein Jahr vorbereitet. Die Kunden hatten sich wieder an Frau Richter gewöhnt und nach und nach machten die beiden Damen einen Rollentausch. Frau Knobelspies blieb weiterhin als freiberufliche Mitarbeiterin in der Tagesfarm und kümmert sich um einige langjährige Kunden und schult auch heute noch gerne die Mitarbeiter in Sachen Inhaltsstoffen.

Inzwischen hat Frau Ulrike Keller Knobelspies eine eigene Kosmetikserie „ExpertsLine““ auf den Markt gebracht. Diese wird sehr erfolgreich in der Tagesfarm angeboten.

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite.

Das Verständnis Ihrer persönlichen Beauty-Bedürfnisse und Wünsche ist unsere Philosophie und Leidenschaft. Vertrauen Sie sich den erfahrenen Händen und den besonderen Fachkenntnissen unserer Hautspezialisten an. Seit über 40 Jahren entwickeln wir behutsame, maßgeschneiderte Behandlungskonzepte für unterschiedliche Ansprüche.

Ob Anti-Aging-Behandlung, Medical Beauty, Bodyforming oder Wellness Treatment – kein Wunsch bleibt in unserem Kosmetikstudio in München unerfüllt. Hochwertige Marken-Produkte und apparative Methoden nach neuesten technischen Standards versprechen sofortige Ergebnisse. Das werden Sie nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Ergänzt wird das einzigartige Behandlungsangebot durch unseren Shop, in dem Sie eine nahezu unerschöpfliche Auswahl an Best-of-Kosmetik finden – wie sonst nur in den Top-Parfümerien in der Münchener City. Es steht Ihnen hier immer eine kompetente Kosmetikerin zur Seite, die Sie individuell berät und Sie beim Kauf passender Kosmetikprodukte unterstützt.

Entfliehen Sie dem Alltag und widmen Sie sich einmal voll und ganz Ihrer Schönheit.

