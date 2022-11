Rehasport für Orthopädie in Wuppertal

Noch freie Kursplätze in der Tripada Akademie

In den Rehasport-Kursen der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal sind noch Plätze frei. Rehasport wird vom Hausarzt oder auch Orthopäden verordnet und zu 100% von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Im Anschluss an eine Reha kann man ebenfalls eine Verordnung über Rehasport erhalten, die dann von der deutschen Rentenversicherung übernommen wird.

In der Tripada Akademie wird Rehasport für den Bereich der Orthopädie angeboten. Hier macht das Training besonders Sinn, wenn man z.B. unter chronischen Rückenschmerzen leidet, mit Hüfte oder Knien Probleme hat oder auch als Wiederaufbautraining nach einem Unfall. Trainiert wird in einer Gruppe á 45 Minuten, entweder 1x oder 2x pro Woche. Die Stundenschwerpunkte variieren zwischen Kraftaufbau und Beweglichkeit der einzelnen Bereiche, hierfür kommen unterschiedliche Hilfsmittel und Kleingeräte zum Einsatz.

Der Rehasport wird in der Regel über 50 Einheiten verordnet, die man in maximal 18 Monaten absolviert haben sollte.

Spaß und Motivation wird beim Rehasport Wuppertal in der Tripada Akademie groß geschrieben.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

