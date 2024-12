WHS unterstützt aufwind e.V.

Rund 3.000 Euro für die Arbeit des Vereins

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) hat rund 3.000 Euro an den Ludwigsburger Verein aufwind e.V. gespendet. Der Betrag stammt aus freiwilligen Spenden, die im Rahmen der Abgabe von Inventar an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesammelt wurden. Diese Gegenstände wurden nach dem Umzug der WHS in ihr neues Firmengebäude nicht mehr benötigt.

Die Aktion, die von August bis November 2024 lief, wurde von der Geschäftsführung und dem Betriebsrat der WHS initiiert. Abgegeben wurden unter anderem Bürodrehstühle, Rollcontainer, Schränke, Regale, Ventilatoren, Papierschredder und Haushaltsgeräte. Achim Wendeler, Betriebsratsvorsitzender WHS: „Der große Zuspruch aus der Belegschaft zeigt, wie sehr sich alle mit der Aktion identifiziert haben.“

aufwind e.V. leistet wichtige Arbeit in Ludwigsburg

Der Verein aufwind e.V. steht stark belasteten Familien mit frühgeborenen, schwer und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen zur Seite und unterstützt sie bei der Bewältigung ihres Alltags. Petr Sostak, Betriebsrat WHS: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WHS konnten entscheiden, an welche Organisation der Betrag gespendet wird. Gemeinsam fiel die Wahl auf aufwind e.V., da der Verein in der Region eine sehr wichtige Arbeit leistet. Es ist uns ein Anliegen, den Erlös gezielt dort einzusetzen, wo Unterstützung gebraucht wird. Wir freuen uns, mit dieser Spende einen kleinen Teil dazu beitragen zu können.“

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.775 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.600 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

