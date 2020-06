Werbeagentur RENOARDE Digital. Marketing und Design. Werbeagentur Regensburg, Kommunikationsagentur und Ihre Leistungen und Kunden

Werbeagentur Regensburg – RENOARDE. Digital. Marketing und Design

Corona-Kriese: “Gute Werbung stärkt jetzt die Marke in B2B und B2C”.

Gerade in schwierigeren Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs wird die Interessentengewinnung immer wichtiger. Wer jetzt Marketingkosten und Projekte reduziert, riskiert nach dieser Phase ein Loch in der Nachfrage.

Die Nachfrage nimmt ab. Ja. Aber sie wird sich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Und dann ist es wichtig – genügend Anfragen und Interessenten zu haben.

Präsent sein in den Köpfen der Entscheidet und Einkäufer, Beeinflussen und Kunden. Das ist wichtig. Nicht nur in der Kriese.

Interessentengewinnung heisst Neukundengewinnung.

Erinnerungswerbung ist das wohl geeignetste. und da speziell in der SEO, Google Das, Social Media, Webseitenoptimierung und Content-Erarbeitung.

SEO – hier wird man schneller gefunden.

Derzeit wird nur über Online-Kanäle recherchiert. Egal ob Einkäufer oder Entscheider. Und je besser der Content, die Webseite – kurz je besser man gefunden wird umso einfacher kommen Anfragen.

Social-Media – Der direkte Draht zur Zielgruppe?

Das wohl schnellste und einfachste Medium ist Social Media. Facebook, Linkedin oder Xing haben einen regelrechten Boom erfahren. Homeoffice und Social-Distancing haben es noch verstärkt. Hinter Unternehmen stecken Mitarbeiter und somit potentielle Kunden. Zielgruppenverstärktes Social Media ist jetzt an der Tagesordnung. Wird immer wichtiger.

RENOARDE betreut hier viele Kunden erfolgreich. Auch schon vor der Krise.

Natürlich nimmt die Nachfrage im B2B Sektor etwas ab, aber auf sozialen Netzwerken Präsenz zeigen – so bleiben Sie in Erinnerung.

Optimierung der Webseite?

Das erste Handshake findet oft auf der Webseite oder einer Landingpage statt. Interessante und relevante Informationen zur Verfügung stellen ist das Gebot.

Gibt es die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zum Unternehmen? Funktioniert das ? Welchen Content sollten wir vorhalten? Was ist relevant und interessant?

Wir von RENOARDE schreiben gerne Ihre Berichte oder Content-Inhalte.

Content-Optimizing in Text, Video oder Produktfilm sind der Schlüssel in der Kriese.

Offene, transparente Kommunikation – Live Videos, Podcasts oder digitale Messen …. wichtiger denn je.

In der Krise gibt es drei kommunikations-No_Gos:

Das schlimmste! Nichts tun.

Zweitens: Das gleiche tun wie immer.

Drittens: Auf die Tränendrüse drücken und “wirhaltenzusammen” brüllen.

Das kann keiner mehr sehen.

Fazit

Die Entwicklung der Corona-Kriese kann keiner vorhersagen. Was aber bleibt: B2B Unternehmen müssen jetzt die Strategien auf oben genannte Kanäle ausrichten und optimieren.

Wir von RENOARDE sind für Sie da. Egal ob per Telefon oder Zoom.

Erreichbar für Sie – jederzeit.

_______

Markenworkshops jetzt auch bei RENOARDE Digital. Marketing und Design.

RENOARDE Marken-Workshop: Sinnvoll und wirksam, wenn etwas dabei raus kommt!

Jede Strategie, die erarbeitet wird und anschließend in der Schublade verschwindet, ist nichts wert. Wir bei renoar.de entwickeln Kommunikationsstrategien für Marken, Produkte und Dienstleistungen, die sich rentieren. Unser Ziel ist es, die Strategien kreativ umzusetzen und unseren Kunden handfeste Ergebnisse zu präsentieren. Wenn wir einen neuen Kunden zum ersten Mal beraten, versuchen wir dem Unternehmen klar zu machen: Sie müssen als Marke fungieren. Passend dazu bieten wir einen individuellen Workshop an, um die Unternehmer optimal auf unser weiters Vorgehen und die zukünftige Zusammenarbeit einzustimmen. Diesmal war es ein spezieller Marken-Workshop für und mit der Firma Sommer Kompressoren aus Augsburg. Wir haben speziell für das Dienstleistungsunternehmen eine Präsentation zur Einführung in den Themenbereich “Marke” vorbereitet. Aber wie es sich für einen Workshop gehört, wurden auch alle Teilnehmer aktiv zur Erarbeitung miteinbezogen. Der Marken-Workshop soll sie nicht nur begeistern, sondern auch in die Pflicht nehmen.

Warum also Marke werden?

Sie übernimmt als Vorstellungsbild in den Köpfen der Menschen eine Identifikations – und Differenzierungsfunktion ein. Marken prägen und beeinflussen das Verhalten der Kunden wie nichts anderes. Die Marke ist jedoch immer nur so gut wie sie umgesetzt und gelebt wird. Das heißt alle sind involviert und müssen, wenn nötig, motiviert und aktiviert werden. Man spricht dann von einer Marke, wenn diese ein positives und unverwechselbares Image beim Kunden aufbauen kann. Egal ob in Form von Zeichen, Begriffen oder Symbolen, eine Marke dient zur Kennzeichnung der eigenen Produkte und in erster Linie zur Differenzierung von Konkurrenzprodukten. Um den Kunden im Kaufentscheidungsprozess zu unterstützen und die Identifikation und Wiedererkennungswert zu steigern, muss man auch mal andere Denkansätzen folgen. Weg mit den Vorurteilen und eingefahrenen Aussagen, wie: “Das haben wir schon immer so gemacht!” und “Das haben wir noch nie so gemacht!”. Gut geführte Marken helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und verdeutlichen dem Kunden beim Kauf unter anderem höchste Qualität und Sicherheit. Wir, die Markenmacher bei renoar.de arbeiten ernsthaft und tiefgründig an ihrer Marken-Performance und helfen ihnen diese zu steigern.

Wir haben uns die Zeit genommen, das Unternehmen Sommer Kompressoren und ihre Marke kennenzulernen. Mit Hilfe des individuellen Workshops können wir die Strategien ideal auf Sommer abstimmen und die Marke so in ein optimales Licht rücken. Was beim Workshop herauskommt ist das, was das Unternehmen wirklich braucht:Mal eben neue Kunden gewinnen, die Aufträge steigern, die eigene Marke auf veränderte Bedürfnisse ausrichten und nebenbei den Mitwettbewerbern so richtig eins auswischen.Vor welcher Herausforderung Sie auch stehen, der erste Schritt führt zu einer ganzheitlichen Analyse Ihres Status Quo.Zu diesem Zweck haben wir in unserem Workshop unterschiedliche Module und Methoden entwickelt. Neben der Markenanalyse und der Wettbewerbsanalyse von Sommer, entwickeln wir gemeinsam, wie wir das Unternehmen in der Dienstleistungsbranche bestmöglich auf dem Markt präsentieren können. Besonders hilfreich sind dabei betriebswirtschaftliche Modelle wie zum Beispiel das Markensteuerrad, die Limbic Map und die SWOT-Analyse. Nach intensiver Zusammenarbeit im Workshop wird man feststellen können, was Sie antreibt und welche Ziele Sie verfolgen. So gelingt es uns auch, die Marke Sommer passgenau auf die Vorstellungen der Geschäftsleitung abzustimmen.Wir nehmen uns auch Zeit, um Schwierigkeiten und Probleme zu analysieren und können so leicht herausfinden, woran es mangelt. Dazu erörtern wir das eigene Firmenbild aber auch das Fremdbild der Marke. Den Grundstein für den folgenden Teil des Workshops bilden die Unternehmensziele, die für die Firma umgesetzt werden können. Wir wollen Ihnen Denkanstöße geben!

Außerdem klären wir, warum das Branding und das Markenprofil so wichtig für Ihr Unternehmen sind und welche Instrumente im Markenmanagement unerlässlich sind.

Wenn der Marken-Workshop vorbei ist, können wir ein entsprechendes Marketingkonzept ausarbeiten. Durch die Informationen und Ideen, die dadurch zusammengestellt werden haben alle das nötige Verständnis und Rüstzeug für die tägliche Markenarbeit und für ein starkes Markenverhalten. Im allerbesten Fall spürt der Unternehmer dann beim Auftragseingang, dass sich die Investition in den Marken-Workshop so richtig auszahlt.

_____

Shop? POS Design? und mehr von RENOARDE. Wir machen das.

Sie planen eine Shop Eröffnung? Wollen sich vergrößern und expandieren? Sie wollen Ihren Traum von der eigenen Marke endlich Wirklichkeit werden lassen?

Aber Sie haben nicht genug Zeit? Geringe Erfahrung auf dem neuen Terrain? Sie wissen einfach nicht was zuerst gemacht werden soll? Wir wissen es.

Hinzu kommt die Angst vor Pannen, etwas vergessen zu haben oder, dass Ihre Eröffnung zu wenig Aufmerksamkeit erregt – keine Angst, das geht jedem so.

Deshalb haben wir uns darauf Spezialisiert, den zukünftigen und expandierenden Unternehmern unserer Gesellschaft unter die Arme zu greifen und den Einstieg in das Geschäftsleben zu erleichtern.

Das Unmögliche zu schaffen, gelingt einem nur wenn man es für möglich hält. – und um für Sie das Unmögliche in die Tat umzusetzen, setzen wir alles in Bewegung.

Dürfen wir uns vorstellen? Renoar.de, Full-Service Werbeagentur im Herzen Bayerns.

Wir helfen Ihnen, ihre Visionen Realität werden zu lassen.

Wie?

Wir bieten Ihnen alles: Vom brandneuen Logo, über Standortberatung, Fassaden und KFZ-Design, wir kreieren Ihren ganz persönlichen Online-Auftritt, Prospekte, Showrooms und iPad Apps – alles aus einer Hand. Vergessen Sie Kommunikationsschwierigkeiten mit unzähligen Lieferanten, Lieferverzögerungen, vergessene Bestellungen und Planungsstress vor der Eröffnung. Wir kümmern uns darum.

Wieso bei unzähligen Werbepartnern einzelne Teilbereiche bearbeiten lassen, wenn man doch alles ganz einfach haben kann? Unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter freuen sich stets auf neue spannende Herausforderungen. Wir verfassen fesselnde Texte, visualisieren atemberaubende Logos und 3D-Grafiken, entwickeln bahnbrechende Verpackungsdesigns, produkt- und umsatzorientierte POS-Präsentationen, durchdachte Digital Signagen und lassen uns auffällige Fassaden- und KFZ-Gestaltungen einfallen. Gerne entwerfen wir auch Ihren Showroom oder Ihre eigene App und bringen Sie und Ihre Marke weiter.

Ja, wir sind Spezialisten für Medizintechnik, Technik- und Technologiemarketing, Industriewerbung, Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Elektronik, Fachhandel, Filialbetriebe und Baumarkt, Handelskommunikation und DIY, spezielles Marketing für Institutionen, Gemeinden und Städte, Verpackungsdesign und vieles mehr. Aber, das ist längst nicht alles: Wir bieten Ihnen noch viel mehr. Dafür sprechen auch unsere weltweiten Kundenreferenzen. Panasonic, Netto Markendiscount, ANWR, Prinzess Konfiserie Regensburg, Ministerium für Landwirtschaft und Forsten, Hamm AG, Bauhaus, Hornbach, ATU, so wie früher auch Max Bahr sind nur einige unserer besten und treuen Kunden. Überzeugen Sie sich auf unserer brandneuen Internetseite unter www.renoar.de und unter www.renoar.de/referenzen/ .

Sie haben eine Idee, die nur danach schreit endlich vermarktet zu werden? Ihre Shop-Idee ist eine echte Marktlücke, aber das Know-How und der Mut zur perfekten Einführung fehlt? Sie haben noch keine konkreten Markennamen im Sinn, aber das perfekte Konzept?

Auch hierbei helfen wir Ihnen und Ihrem Slogan oder Ihrer Marke auf die Sprünge. Vertrauen Sie sich uns an, und wir helfen Ihnen den Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen oder Ihr Unternehmen weiter expandieren zu lassen. Alles ist möglich.

Auch wir haben schon expandiert, wir wissen also, was auf Sie zukommen wird. Unsere Mitarbeiter in den Renoar.de-Filialen in Berlin, Wien und Regensburg stehen Ihnen stets persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf interessante Kundengespräche, neue Kontakte und darauf Ihre Idee und Ihre Unternehmen kennen zu lernen.

Unsere renoar.de Produktmarke pinkbavarian® haben wir aus dem nichts nach ganz oben gebracht: Markenanmeldung, Namensfindung, Logoentwurf, Produktplatzierung, Vermarktung. Schon bald darauf haben wir den Einstieg in den Handel ermöglicht. Heute, nach fast 5 Jahren, ist pinkbavarian® in großen Handelsunternehmen in Regensburg, Weiden, München, Mühldorf am Inn und sogar Wien gelistet und begeistert mit den einzigartigen Produkten.

Mit über 25 Jahren Marketingerfahrung bringen wir Sie an die Spitze. Wir Denken nicht nur voraus, sondern manchmal bereits vor dem Frühstück an viele unmögliche Dinge. Warum? Damit Sie von uns stets mit den neuesten brillanten Konzeptideen powered by Renoar.de versorgt werden und immer ganz vorne dran sind.

Sie denken wir hätten den Verstand verloren? Wir fürchten, ja. Wir sind ein wenig übergeschnappt, haben eine kleine sympathische Meise und denken über den Tellerrand hinaus. Aber wissen Sie was? Unsere Kunden sind der Meinung: Genau das macht die Besten aus! Überzeugen Sie sich!

Wussten Sie´s schon?

Sie sind Neukunde mit großem oder auch kleinem Interesse? Sie sind bereits Kunde und wollen, dass Ihr Businessauftritt wieder hip und trendy gestaltet wird? Bei solch besonderen, persönlichen, dringenden, oder tiefgreifenderen Anfragen: Fragen Sie doch einfach mal unseren Chef! Unter chef@renoarde.de ist er 24/7 für Sie erreichbar. ;)

Das Jahr hat schon super gestartet – und startet gut für die RENOARDE: Mit IEM Fördertechnik ROS Rollentechnik ist ein neuer Technikkunde an Bord. Für das Unternehmen entwickelt die Agentur ein komplett neues Corporate Design, Webseiten und alles was dazugehört. “Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf das Zusammenspiel der einzelnen Elemente und beziehen auch den Außendienst in die Maßnahmen ein, um größtmögliche Synergien zu erzielen”, so Reinhold Bayer – Geschäftsführer von RENOARDE.

Zudem vergab Bestandskunde MINIKOMP den neuen Werbeetat wieder an uns. Kundenberater und Geschäftsführer Reinhold Bayer sieht darin eine Bestätigung für die bisherige Arbeit. Aussage des Geschäftsführers von Minikomp, Peter Bogner – bitte macht es nicht zu schick. Wir haben eh schon viel Arbeit. Die Aufgabe umfasst den Produktauftritt, die technische Literatur mit Corporate Design-Booklet und Aufbereitung einzelner Marken für die Außenkommunikation sowie die Materialien für den Außendienst inklusive Schulungsunterlagen, 3D Animationen und Webseiten.

RENOARDE arbeitet insbesondere für Kunden aus den Branchen Technik, Energie sowie Medizintechnik und Handel. Seit 2001 entwickelt das neunköpfige Team um Reinhold und Beate Bayer Werbekampagnen für Konzerne und KMUs aus ganz Deutschland. Zu den Schwerpunkten gehören strategische Markenberatung, Katalogkonzeption und Design, Webdesign, Raumdesign, Industriedesign uvm. Aktuelle Kunden sind auch Gerd Eisenblätter GmbH, Panasonic Industrial, Hamm AG, Rohr Nutzfahrzeuge, Bayerische Düngekalkgesellschaft uvm.

Ebenso dürfen wir die Firma Collomix zu unseren Kunden zählen. Collomix ist der führende Hersteller in der Mischtechnik sowie Partner am Bau.Wir, das RENAORDE Team dürfen diese tolle Marke weiterentwickeln.

_____

Königsdisziplin: Jubiläumskonzeption.

RENOARDE als Eventagentur und Eventorganisation.

Ein Jubiläum ist schon “Stoff” genug um einen Event zu starten. Jedoch ist ein Jubiläum nur ein Anlass. Aber Anlässe soll man ja feiern wo es geht. Und das die Veranstaltung nicht gänzlich langweilig oder gar unangenehm wird, werden Werbeagenturen oder Eventagenturen wie RENOARDE Marketing und Design eingeschaltet.

Wie läuft sowas ab?

Naja. Als erstes bekommen unsere Kunden die Checkliste. In dieser sind alle Möglichkeiten – oder fast alle Möglichkeiten enthalten, was man braucht, was wichtig ist oder an was man denken sollte.

Da sind die meisten Kunden erst mal zufrieden. So kann inhouse mal geplant werden, wie das werden soll.

Dann kommt RENOARDE auf die Schiene. Bespricht mit dem Projektansprechpartner beim Kunden alle Einzelheiten. Dann gehts an die Planung.

Was braucht man also für ein gutes Jubiläumsfest?

Welche Fragen werden gestellt?

Wer sind wir eigentlich?

Wie wollen wir denn feiern?

Welche Kommunikationskanäle wollen wir nutzen?

Was wollen wir über uns mitteilen?

Wen laden wir überhaupt ein?

Was wollen wir erreichen?

Wieviel wollen wir ausgeben?

Wie laden wir ein?

und und und.

Als Königsdisziplin bezeichnet, ist das Jubiläums-Feier-Konzept. Es sind Momente, in denen man mal locker mit Kunden, Mitarbeitern, Freunden und Politik feiern kann.

Solche Events und Jubiläen machen uns immer viel Spaß, weil wir da oft mit den Menschen zu tun haben, die das Unternehmen prägen, die es gegründet oder weitergeführt haben. Weißt wird es warmherzig. Oft sind solche Jubiläumsfeiern mit einem guten Budget ausgestattet. Man weiß, das solche Feste nach innen und außen kommunizieren. Das ist wichtig – wenn das erkannt ist.

Wie macht man nun ein Fest oder Jubiläum spannend?

Die Planung machts.

Und ein interessantes Thema findet man doch immer.

Wann sollte man mit der Planung beginnen?

Normalerweise ein Jahr vorher. Wir haben aber eben ein 50 Jahr Feier organisiert – und da haben wir erst ein viertel Jahr vorher begonnen. Ging aber auch – wenns geplant ist.

Meist finden solche Jubiläen immer die absolute Aufmerksamkeit von Inhabern oder Geschäftsführern, was Freigabeschleifen einfach gestaltet.

Presse, PR, Social Media, Einladung. Da ollen viele Kanäle rossmedial bespielt werden. Und das wiederum braucht Planung und Organisation, gute Texte und durchgehendes Wording.

Alle Kanäle müssen die gleiche Geschichte erzählen. Marketing, PR und Event sind immer miteinander verwandt, aber aus Sicht des Kunden immer unterschiedliche Gewerke.

Und dieses Storytelling muss übergreifend organisiert sein.

Wir von RENOARDE haben dann mit unserm Kunden IEM Fördertechnik ein Jubiläumsthema, einen Slogan ja sogar ein Jubiläumslogo entwickelt. Das kann bzw. konnte dann in PR, Social Media und in der Kommunikation auf dem Event und nach Innen Verwendung finden.

Und wieder. Die Planung machts.

Und wie gehen wir das an? Sitzordnung? Wer kommt überhaupt? Schreiben wir die an. Per Email? Oder per Brief?

Wir von RENOARDE raten immer zur “Safe the Date” Information und dann zur personalisierten Einladung. Das kam bei den Kunden von IEM Fördertechnik super an. Mehr als 300 Zusagen konnten generiert werden.

Bei 300 Leuten, Musik und Band, Catering, Bühne oder wie gehen wir das an?

Ruhig Blut. RENOARDE macht das schon.

Ein Zelt für die Feier – Catering aus verschiedenen Ländern, eine super Show-Band, in diesem Fall die Sumpfkröten, mache das Jubiläum zum Erfolg.

Catering ist auch so eine Sache. Keiner möchte anstehen. Keiner der Gäste soll warten müssen. Alle sollten am besten gleichzeitig essen. Auch das haben wir gewuppt.

Mit verschiedenen Anlaufstellen im Zelt – wurde das “Essenfassen” entzerrt. Und mit Musik – war das einfach. Ein Heer aus Kellnern, darunter Showkellner rundeten den Service ab.

Showkellner werden Sie sich fragen?

Ja. 8 Showkellner mischten sich unter das Personal. Die machen dann Gaudi und lockern die Veranstaltung für eine Stunde auf.

Nach dem Essen, zur späten Stunde spielten dann die Sumpfkröten bis in die frühen Stunden.

Geschäftsführer, Inhaber, Angestellte, Kunden vom Kunden – alle sagten uns:

Einfach eine gelungene Veranstaltung.

Sollte unbedingt wiederholt werden. Naja. Vielleicht nicht erst in 50 Jahren.

RENOARDE freut sich, das alles so super geklappt hat. Kunde zufrieden. RENOARDE zufrieden.

Danke an IEM Fördertechnik für das Vertrauen in uns. In RENOARDE Marketing und Design aus Regensburg. Übrigens. Wir betreuen den Kunden ganzheitlich. Vom Corporate Design über PR, bis hin zu Print und Web.

Einfach mal anfragen bei RENOARDE. Wir jubilieren gerne mit Ihnen.

Das Team um Beate und Reinhold Bayer. Inhaber der Werbe- und Designagentur RENOARDE aus Regensburg.

Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl

Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.

RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.

Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.

Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.

Firmenkontakt

Werbeagentur RENOARDE Digital. Marketing und Design aus Regensburg

Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 5681020

0941 5681025

reinhold.bayer@renoarde.de

http://www.renoarde.de

Pressekontakt

RENOARDE Marketing und Design

Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 5681020

0941 5681025

reinhold.bayer@renoarde.de

http://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.