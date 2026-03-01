Wer könnte es besser sagen? Neue Erfolgsgeschichten veröffentlicht

Berlin, 15. März 2026. Wie erfolgreich ist Künstliche Intelligenz im Autohaus wirklich? Die LDB Gruppe fragt diejenigen, die täglich mit der Technologie arbeiten. Mit der neuen Sammlung »Carla – Erfolgsstorys aus dem Autohaus« veröffentlicht das Unternehmen echter Stimmen aus Kfz-Betrieben, die ihre Erfahrungen mit KI teilen.

Ob verbesserte Erreichbarkeit, automatisierte Terminvergabe oder höhere Conversion-Raten im Vertrieb: Die Praxisberichte zeigen, wie KI im Autohausalltag konkret wirkt – messbar, nachvollziehbar und integriert in bestehende Prozesse.

Erfolg, der aus dem Betrieb kommt

Statt theoretischer Versprechen stehen reale Ergebnisse im Mittelpunkt. So berichtet etwa Ramsperger Automobile von über 22.000 bearbeiteten Anrufen innerhalb kurzer Zeit, während das Audi Zentrum Halle durch den Einsatz von Carla ein Servicelevel von 100/20 erreichte und die Kundenzufriedenheit signifikant steigerte. Auch Betriebe wie das Autohaus Dallgow oder Hülpert Automobile zeigen, wie KI-Agenten Prozesse automatisieren, Leads qualifizieren und die telefonische Erreichbarkeit auf 100 Prozent erhöhen konnten.

Unsere Kunden sind die glaubwürdigsten Botschafter

Doris Gietl, Head of Business Development, Sales & Marketing bei der LDB Gruppe, ordnet die Veröffentlichung ein: »Wir mussten niemanden um positives Feedback bitten – die Rückmeldungen kamen von selbst. Wenn Autohäuser berichten, dass kein Anruf mehr verloren geht oder Teams spürbar entlastet werden, zeigt uns das: Wir sind auf dem richtigen Weg. Genau dieses ehrliche Feedback ist für uns Antrieb und Bestätigung zugleich.«

Die Broschüre zeigt dabei nicht nur Kennzahlen, sondern auch die Prozesse hinter der Technologie: KI ersetzt keine Mitarbeitenden, sondern unterstützt sie. Sie übernimmt Routineaufgaben, strukturiert Vorgänge und sorgt dafür, dass kein Kundenkontakt unbeachtet bleibt.

KI als fester Bestandteil moderner Autohausprozesse

Carla ist als spezialisierte KI-Agentin für die Automobilbranche konzipiert und übernimmt Aufgaben entlang der gesamten Kundenkommunikation – vom Voicebot über WhatsApp bis zur Leadqualifizierung und Omnichannel-Prozesssteuerung.

Die dargestellten Erfolgsstorys zeigen, dass intelligente Prozesssteuerung heute entscheidender ist als die bloße Anzahl von Kanälen.

Die Broschüre »Carla – Erfolgsstorys aus dem Autohaus« ist ab sofort kostenlos erhältlich.

