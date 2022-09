„Wer klar führt, gewinnt“ – Dr. Peter Aschenbrenner spricht in Berlin

Dr. Peter Aschenbrenner spricht in Berlin auf der Jahrestagung des Deutschen Verbandes der Immobilienverwalter über das Thema „Wer klar führt, gewinnt“.

Anlässlich des 30. Deutschen Verwaltertages unter dem Motto „Gemeinsam. Mehr. Erreichen.“ sprach Klarheitsexperte Dr. Peter Aschenbrenner neben anderen hochrenommierten Speakern wie Klara Geywitz (Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) und Ranga Yogeshwar über moderne Führung. Mit seiner erklärten Absicht, Menschen klarer, moderner und glücklicher zu machen, holte er die über 350 Zuhörer direkt in das Thema. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wieso Führung so wichtig ist“, bedauert Managementtrainer Dr. Aschenbrenner. Dabei sei die Konsequenz doch offensichtlich: ohne Führung entstünden hohe Kosten für jedes Unternehmen. Gerade die Herausforderungen der heutigen Zeit wie Orientierungslosigkeit, die neuen Generationen und der Fachkräftemangel würden nach einer klareren Ausrichtung zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung geradezu verlangen. Dadurch ließen sich auch Ziele deutlich leichter und schneller erreichen.

Während seines Vortrages zeigt der mehrfache Buchautor anhand des Beispiels seines großen Idols Bruce Springsteen, welche Faktoren zu nachhaltigem Erfolg führen. „Nehmen Sie viel Spaß am Tun, die Lust zum Ausprobieren, eine gesunde Risikobereitschaft, das Zulassen und Eingestehen von Zweifeln und Fehlern, das Hinzuziehen von Profis, Vertrauen in das Team, Mut, um Hilfe zu erbitten und vor allem, sagen Sie an´“ rät Dr. Peter Aschenbrenner seinem Publikum. Wer mehr dazu wissen wolle, könne dies ausführlich beschrieben in seinem Buch „THE BOSS“ nachlesen. Die vier Bestandteile einer klaren Führung seien auch keine Raketenwissenschaft. „Im Prinzip gibt es nur vier Bestandteile, um in der Führung klar aufgestellt zu sein: Sie brauchen eine Mission, ein Warum. Sie brauchen eine Vision, also ein Wohin. Sie brauchen klare Ziele und müssen wissen, was Sie zu deren Erreichung benötigen. Und zu guter Letzt brauchen Sie Strategien, wie Sie die Ziele erreichen wollen.“ führt der Berater weiter aus.

Leider stünden der Umsetzung der vier Bestandteile einer klaren Führung einige Hürden im Weg. So sei die Ansicht von Führungskräften, Teil des Teams zu sein, ein Irrglaube. Egal wie gut man sich verstünde, Chef bleibt Chef. Zudem bestehe das große Problem, dass sich viele Führungskräfte nicht im Klaren darüber seien, wer sie eigentlich sind, wie sie ihre Rolle ausfüllen möchten, welches Standing sie haben. Zusätzlich drückten sich die ein oder anderen Vorgesetzten gerne um das Thema Disziplin, mit der Konsequenz, dass Herausforderungen nicht ausreichend gemanagt würden. Dies gepaart mit der Einschätzung „ich weiß und kann alles“, also dem fehlenden Antrieb zu stetiger Weiterbildung, verhindere definitiv eine moderne Führung.

Um seinen Zuhörern in Berlin Lösungsansätze bieten zu können, bringt der Klarheitsexperte Beispiele aus seinem neuen Buch „Herausforderungen meistern“. In diesem Buch berichten u.a. Marcel Reif, Jutta Speidel, Walter Sittler, Oliver Wnuk, Thomas Helmer, Sasha, Walter Kohl und Wolfgang Bosbach, wie sie Herausforderungen angehen, welche Methoden sie nutzen, welche Einstellung sie wählen und wie sie dies alles meistern.

Daran anschließend betonte Dr. Aschenbrenner nochmals, weswegen eine moderne Führung so elementar sei. Eine moderne Führung habe viele Vorteile: sie erleichtere die Arbeit, weswegen sich der Arbeitsanfall in Summe verringere, sie motiviere die Mitarbeitenden, weswegen höhere Ziele erreicht würden und sie mache die Menschen glücklicher. „Und bevor ich mich jetzt verabschiede, gebe ich Ihnen noch eine von Herzen kommende Empfehlung mit auf den Weg: Denken Sie einmal über sich selbst nach.“

Dr. Peter Aschenbrenner ist Klarheits-Experte und arbeitet mit seinem Team tagtäglich daran, dass seine Klienten die Augen vor der Wahrheit nicht verschließen. Seine Spezialität: Klarheit in der Botschaft. Als Trainer, Berater und Coach ist er keiner, der schönfärbt, sondern klar und deutlich auf den Punkt bringt, wenn ihm Schieflagen auffallen. Mit Hingabe und Hartnäckigkeit löst er gemeinsam mit seinen Kunden Stillstand und Herausforderungen und setzt die richtigen Hebel für wirkungsvolle Veränderungen. Effizient – punktgenau – direkt.

