Wenn Alltag zur Belastung wird – Psychologische Beratung

Das Leben steckt voller Höhen und Tiefen, dabei steht man täglich den unterschiedlichsten Herausforderungen gegenüber, die es zu bewältigen gilt.

Befindet man sich jedoch in einem Zustand der Ausweglosigkeit und Überforderung, so kann unter Umständen Unterstützung von außen hilfreich sein.

Dabei ist zu wissen, dass selbst schwierige Zeiten nicht unbedingt immer gleich eine Therapie erforderlich machen!

Oft reicht es möglicherweise auch aus, sich in einer oder mehreren Sitzungen mit einem Psychologischen Berater zu unterhalten.

Dabei betrachtet man das vorliegende Problem oder Anliegen und sucht gemeinsam neue Lösungs- und Bewältigungsstrategien. Andere Perspektiven und Blickwinkel werden erarbeitet und dann auf Wunsch des Klienten in mögliche Veränderungsprozesse einbezogen.

Der Unterschied zu einer Therapie liegt darin, dass hierbei nur aktuell belastende Themen bearbeitet werden und keine psychische Störung zu Grunde liegt.

Wird dies jedoch vermutet, so sollten unbedingt ein Arzt oder Therapeut hinzugezogen werden.

Heilbehandlung oder Diagnostik finden also in einer Psychologischen Beratung nicht statt!

Das Ziel ist die gemeinsame Erarbeitung von Handwerkszeug als „Hilfe zur Selbsthilfe“!

Dies ermöglicht den Betroffenen dann, aktuelle und auch zukünftig ähnliche Situationen besser bewältigen zu können.

Eine Psychologische Beraterin ist Nicole Neuhaus aus Neuss.

Ihr ist es eine große Herzensangelegenheit, Menschen bei ihren ganz individuellen Problemen und Bedürfnissen zur Seite zu stehen.

Hilfesuchende wenden sich mit ihren ganz persönlichen Themen vertrauensvoll an sie und wünschen sich Begleitung und/oder Aufklärung zu den vielfältigsten Belastungen des Alltags.

Mit großer Sensibilität und natürlich Verschwiegenheit steht der Klient hier im Fokus!

Dabei geht es in Einzel oder Gruppensitzungen beispielsweise um die Sucht-, Ehe- oder Paarberatung, das Familien-Coaching, Erziehungsberatung, die Trennungs- oder Trauerbegleitung, Burnout-Prävention und das Krisenmanagement.

Stressreduzierung und Achtsamkeitstraining sind dabei sehr bedeutsam!

Dies findet unter anderem auch Anwendung im Coaching von Mitarbeitern und Führungskräften aus Unternehmen oder anderen Organisationen, wie zum Beispiel Vereinen oder Selbsthilfegruppen.

Hier stehen Selbstreflexion, das Herausarbeiten von Stärken, Kommunikationstechniken, Teamentwicklung, Motivationssteigerung, Verbesserung der Struktur oder die Entfaltung des Potentials Einzelner und der Gemeinschaft bei Bedarf natürlich ebenfalls auf der Agenda.

Einen Termin bekommt man hier ohne lange Wartezeiten, was für jeden Betroffenen natürlich auch ein wichtiges Kriterium darstellt.

Wer also mehr über die Arbeit von Frau Neuhaus wissen möchte, der erhält viele weitere Informationen auf ihrer Webseite und in einem kostenlosen Erstgespräch und Kennenlernen.

Beratung und Begleitung bei Problemen, Lebenskrisen und Veränderungsprozessen.

