Weltrekord bei Speakerslam

Maren Fromm aus Weil im Schönbuch war am 19.06.2020 beim 2. Internationalen Speakerslam in Wiesbaden dabei

Beim 2. internationalen Speaker Slam, der am 19.06.2020 in Wiesbaden stattfand, hat Maren Fromm aus Weil im Schönbuch erfolgreich teilgenommen. Nach New York fand der internationale Speakerslam nun in Wiesbaden statt. Mit 72 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Bei dem diesjährigen internationalen Speaker Slam hat auch Maren Fromm aus Weil im Schönbuch mit dem Wege des Herzens teilgenommen. Dabei konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden doppelt bis dreifach belohnt: zum einen durch den Award und die besondere Auszeichnung, Teil eines Weltrekords zu sein, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und dadurch mehr Aufträge.

Trotz Corona fanden sich die Teilnehmer in Niedernhausen zusammen und battleten Corona Regelconform um die Wette.

Das Herzensthema: “Übertragene Kriegstraumata in Heilung bringen” entschied sie bewusst aus dem Battle heraus zu lassen. Dieser Vortrag wird in den nächsten Monaten hörbar sein. Sei es online und auch in Form von Live Vorträgen.

Das Thema, in der das Expertenwissen von Frau Fromm ist, entstand auf der Reise von Frau Fromm zu sich und wird außerdem auf dem von ihr initiierten Sommercamp:

Wege des Herzens vom 4.8.2020-08.08.2020 in der OaseWeil in Weil im Schönbuch zu hören sein.

Der Vorverkauf für das Sommercamp hat mit dem internationalen Speakerslam begonnen und die limitierte Anzahl der Tickets mit Frühbucherrabatt sind bis zum 30.7.2020 zu erhalten.

5 Tage, 25 Referenten aus ganz Deutschland für 200 Erwachsene und 20-25 Kinder und Jugendliche werden sich auf dem Gelände der wunderbaren OaseWeil auf ihren Weg des Herzens machen.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Maren Fromm beim 2. Internationalen Speakerslam in Wiesbaden

Foto : Dominik Pfau

www.oaseweil.de

www.sommercamp-wege-des-herzens.de

Maren Fromm Coaching und Heilpädagogik ist spezialisiert auf Coaching von Erwachsenen, Traumaarbeit. Maren Fromm ist Expertin für die Übertragung und Heilung von übertragenen Kriegatraumata und die Arbeit mit besonderen Kindern und Jugendlichen .

