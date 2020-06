DUALIS erweitert Simulator von Visual Components um neues Siemens-Plugin

DUALIS ermöglicht neuen Komfort bei der Virtuellen Inbetriebnahme auf Simulationsplattform

Dresden, 25. Juni 2020 – Die Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen zur Verkürzung der Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten führt in der Industrie 4.0 zu Planungssicherheit und Effizienzsteigerung. Diese Methode ermöglicht es, die mit der Digitalisierung und Vernetzung einhergehenden neuartigen Prozesse zu testen. Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) entwickelt neben anderen Lösungen exakte 3D-Simulationen, die Prozesse in der Anlagen- und Materialflussplanung berechenbar machen. Hierzu bietet das Unternehmen u.a. die umfangreiche 3D-Simulationsplattform Visual Components an. Das neueste Plugin ermöglicht eine direkte Anbindung an Siemens S7-Steuerungen und erleichtert den Einsatz des Simulationswerkzeugs bei der Virtuellen Inbetriebnahme.

DUALIS ist auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen zur Planung und Optimierung von Produktion und Fabriken spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die Software AREAPLAN zur Flächenplanung und die 3D-Simulationsplattform Visual Components.

Als moderne 3D-Fertigungssimulationsanwendung wurde Visual Components konzipiert, um neue Produktionslösungen schnell zu entwickeln und darzustellen. Mit Visual Components lassen sich logistische Abläufe schnell abbilden und analysieren, was zu effizienten Produktionsprozessen und einer optimierten Mensch-Maschine-Interaktion beiträgt.

Die 3D-Simulationsplattform unterstützt unter anderem die dreidimensionale Robotersimulation, Materialfluss- und Anlagenplanung. So lassen sich Anlagen genauer planen und mit Kunden im Vorfeld verifizieren. Zudem können Fehler bereits im Entstehungsprozess einer Anlage, einer Halle oder eines Systems erkannt und ausgeräumt werden.

Flexibles Simulationswerkzeug für Virtuelle Inbetriebnahme

Bei der Virtuellen Inbetriebnahme zeigt sich ein weiterer Mehrwert von Visual Components: Die Simulation lässt sich durch integrierte Plugins mit industriellen Steuerungen (SPS) oder Leitsystemen vernetzen. Steuerungsseitige Softwarebausteine können so im Vorfeld entwickelt und gegen die virtuelle Umgebung in der Simulation getestet werden – noch bevor die reale Anlage zur Verfügung steht. Die Virtuelle Inbetriebnahme sichert die Produkt- und Prozessqualität, erhöht die Planungs- und damit Investitionssicherheit, verkürzt reale Inbetriebnahme- und damit Projektdurchlaufzeiten.

Die im 3D-Simulator vorhandenen Komponentenbibliotheken, eine intuitive Bedienung bei der Erstellung von Simulationskomponenten und Modellierungsassistenten unterstützen den Anwender bei der Erstellung der virtuellen Testumgebung.

Neues Plugin zur Anbindung an Siemens-Steuerungen

Neben den bereits in den Simulationsplattform enthaltenden Plugins OPC-UA und Beckhoff ADS ist mit der neuen Version von Visual Components und dem darin implementierten Siemens-Plugin nun auch eine direkte Anbindung zu S7-Steuerungen von Siemens möglich. Dabei werden sowohl physische Steuerungen, z.B. der S7-1500 Serie, als auch simulierte Steuerungen (PLC Sim/PLC Sim Advanced) unterstützt und einfach via TCP/IP angebunden.

Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, erklärt: “Mit dem Siemens-Plugin haben wir den umfangreichen Simulator von Visual Components um ein weiteres essenzielles Feature erweitert. Simulationsanwender profitieren ab sofort von einer einfacheren komfortablen Lösung für die virtuelle Inbetriebnahme und den damit verbundenen Vorteilen bei der Konzeption, Erweiterung und Umsetzung von Fertigungsanlagen.”

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Tiergartenstraße 32

01219 Dresden

+49 (0) 351-47791620

hwilson@DUALIS-it.de

http://www.dualis-it.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.