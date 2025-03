Bergeweise Noten günstig wie noch nie

Nicht nur für Gebrauchtkauffans und Sparsame unter den Musikern: große Bestände an Notenheften in B-Waren-Qualität nun auf Musikalienhandel.de

Das HAUS DER MUSIK, eine über den deutschsprachigen Raum hinaus tonangebende Musikalienhandlung, ermöglicht Notenkäufern weltweit neuerdings auch den bequemen, zuverlässigen Onlinekauf von B-Waren-Noten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf aktuellen, heutzutage gängigen Titeln, nicht auf historischen Ausgaben oder Sammlerstücken.

Seit wenigen Tagen ist eines der größten B-Waren-Notenlager Deutschlands in den Webshop auf Musikalienhandel.de integriert. Bald läuft es sogar über die denkbar passende Adresse Noten.de. Die über 60.000 Titel werden stark vergünstigt angeboten. Die Niedrigpreise sind möglich, da es sich nicht um eigentliche Neuware handelt, für die in Deutschland bei Notenheften und Musikbüchern die gesetzliche Buchpreisbindung gilt. Stattdessen sind es beinahe neue Exemplare in gutem bis sehr gutem Zustand. Mitunter sind daran leichte Gebrauchsspuren wie Kratzer oder Verpackungsmängel zu finden. Auch im Prinzip vergriffene Ausgaben finden sich in dem täglich aktualisierten Sortiment. Die Hefte stammen unter anderem aus Retouren von Einzelhändlern und aus Geschäftsauflösungen.

Wer auf Musikalienhandel.de oder auf Noten.de ein Produkt sucht, sieht an einem hervorgehobenen Einkaufsbutton prompt, ob und zu welchem Preis auch eine B-Waren-Variante verfügbar ist. Der Kauf mit nur wenigen Klicks läuft über den herkömmlichen Warenkorb der Seite.

Die Integration der B-Ware verdankt sich einer Kooperation mit der MGS Loib GmbH. Dieser Notengroßhändler aus Reichertshofen und der Detmolder Einzelhändler betreiben das umfangreiche B-Waren-Lager gemeinsam.

Das B-Waren-Angebot richtet sich an alle Käufergruppen, zum Beispiel Schnäppchenjäger und diejenigen, die Produkten gern ein zweites Leben geben.

Über das HAUS DER MUSIK – Musikalienhandel.de

Bereits seit seiner Gründung 1998 setzt das Musikfachgeschäft aus dem Lipperland ganz wesentlich auf den Onlinevertrieb. Auch auf anderen Feldern ging und geht es als Pionier voran, zum Beispiel mit Augmented-Reality-Onlineservice bei Kunden vor Ort, wenn mal eine Querflöte klappert oder bei einem E-Piano eine Schraube locker ist. Sogar ein kleines Buch über sich und seine Geschichte(n) hat das HAUS DER MUSIK schon herausgegeben – unter mailchi.mp/musikalienhandel/kaltepommes kostenlos herunterzuladen.

