„Welcome2BS“ ist für Braunschweiger Neubürger*innen verfügbar

Netzlink entwickelt innovative Online-Plattform als Gemeinschaftsprojekt

Wie kann man ein Ankommen für neue Bürger*innen in der Region Braunschweig und Umgebung vereinfachen und echten Mehrwert bieten? Anhand dieser Schlüsselfrage haben sich vier bekannte regionale Unternehmen zusammengetan, um eine digitale Plattform zu entwickeln, die speziell auf die Bedarfe von neuen Bürger*innen zugeschnitten ist. Neben der Netzlink Informationstechnik GmbH stecken hinter dem Angebot die Braunschweigische Landessparkasse, die Öffentliche Versicherung Braunschweig und BS Energy.

Auf dem Portal „Welcome2BS“ können sich Bürger*innen individuell Versicherungen, Internet und Festnetz, Energieversorgung und Finanzangebote für die neue Wohnung und den Start in Braunschweig zusammenstellen. Darüber hinaus finden sich auf der Webseite besondere Extras wie beispielsweise kostenlose Umzugskartons und hilfreiche Informationen, die einen Umzug in die Löwenstadt erleichtern. Wer sich für diesen komfortablen Service „aus einer Hand“ entscheidet, erhält als Bonus zusätzlich ein Willkommenspaket des Braunschweiger Start-Ups „Welcome Home“ mit Geschenken von regionalen Geschäften und einem Gutschein zu einem Kennenlern-Event mit anderen Menschen, die neu in Braunschweig sind. Auf diese Angebote können die Nutzer*innen über www.welcome2BS.de zugreifen. Es ist vorerst noch auf Braunschweig beschränkt, soll aber zukünftig auf andere Orte in der Region ausgeweitet werden.

Über das Projekt:

Ein gemeinsames Projekt mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit spezialisierten Kompetenzen und Expertisen umzusetzen und dadurch echte Mehrwerte zu schaffen, war das Ziel des Projekts. Durch diese Bündelung konnte eine hohe Qualität der Ergebnisse sichergestellt werden, somit kann das Resultat auch zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen. Sven-Ove Wähling, Geschäftsführer der Netzlink Informationstechnik GmbH, blickt positiv auf die erfolgreiche Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, als IT-Partner in dem Projekt die technische Umsetzung und den Betrieb der Plattform zu verantworten. Wir sind stolz, durch unseren Beitrag, gemeinsam mit unseren Partnern, einen echten Mehrwert für Braunschweig und seine Bürger*innen zu leisten.“ Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass durch Kooperation und Innovation auch in Zeiten des digitalen Wandels die regionale Identität gestärkt werden kann.

Netzlink Informationstechnik GmbH wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Braunschweig sowie zusätzlich weitere Standorte in Deutschland und Polen. Sie bietet IKT-Lösungen für B2B-Kunden mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz an. Die Ansprüche von Unternehmen – von den individuellen Vorgaben bis hin zur KRITIS – werden von Netzlink mit zertifizierten Lösungen wie der Nubo Cloud, der Helplink-Serviceorganisation und weiteren eigenen Entwicklungen erfüllt. Mit Spezialist*innenteams zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit sorgt Netzlink für die Umsetzung dieser Themen in allen IKT-Bereichen. Das Hauptquartier von Netzlink, der IT-Campus Westbahnhof, ist Ausdruck der Firmenphilosophie einer vernetzten und offenen Zusammenarbeit, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Ziel hat. Gerade hier hat sich unter dem Dach der GROUPLINK GmbH, die eine 100%ige Tochter von Netzlink ist, eine strategische und nachhaltige Zusammenarbeit mit ausgewählten renommierten IKT-Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Polen entwickelt. Auf dieser Basis ist Netzlink ein herausragender und leistungsfähiger Partner für alle Digitalisierungsprojekte, egal ob Cloud-, Container-, Kommunikations-, Betriebs- oder Servicelösungen.

Weitere Informationen unter: netzlink.com

