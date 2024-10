Weissenhäuser Strand erneut zum „TOP ARBEITGEBER“ gewählt

16. Oktober 2024 – Erneut wurde der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand von Rolling Pin als „TOP ARBEITGEBER 2024“ ausgezeichnet. Diesmal wurde der Preis bei der Rolling Pin Convention in Düsseldorf vom 30. September bis 1. Oktober 2024 verliehen. „Diese Anerkennung – nun schon im zweiten Jahr in Folge – freut uns natürlich sehr. In Zeiten des Fachkräftemangels, von dem gerade die Hotellerie und Gastronomie spürbar betroffen sind, ist es umso mehr unser Ziel, ein Arbeitgeber zu sein, bei dem man gerne arbeitet. Diese Prämierung zeigt, dass wir unseren Crewmitgliedern Benefits und Leistungen dauerhaft bieten, die weit über dem Branchenschnitt liegen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Für das Siegel „TOP ARBEITGEBER 2024“ werden die eingereichten Unterlagen anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs mit mehr als 50 Kriterien von einem unabhängigen Auditor geprüft – wenn mindestens 80 Prozent erfüllt sind, erhält das Unternehmen die Auszeichnung. Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand konnte mit Benefits wie der kostenfreien Nutzung der WHS-Fahrzeugflotte, dem Crew-Restaurant mit täglich wechselnden, leckeren Gerichten, Crewwohnungen und dem kostenfreien Crewshuttle von Oldenburg i. H., einer sicheren 5-Tage-Woche, einem Prämienprogramm „Crewmitglieder werben Crewmitglieder“ mit bis zu 1.000 Euro Ausschüttung, dem innovativen elektronischen Zeiterfassungssystem mit Fingerprint, individuellen Weiterbildungspläne sowie kostenfreien Sprachkurse in Englisch, Deutsch und Dänisch punkten. Auch die Vergünstigungen für Crewmitglieder und ihre Familien für unsere beliebten Attraktionen und gastronomischen Einrichtungen und eine Fitnessclubmitgliedschaft in unserem Dünenbad für 19 Euro pro Monat kamen gut an.

Rolling Pin ist ein österreichisches Medienunternehmen mit gleichnamiger Zeitschrift, das 2003 in Graz gegründet wurde. Es richtet sich an Fachkräfte der Gastronomie und Hotellerie und veranstaltet jährlich eine Foodmesse für Fachpublikum, die Rolling Pin Convention. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter

https://www.weissenhaeuserstrand.de/service-und-info/ueber-uns/karriere/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

