b&b group realisiert Weltpremiere für IBM

360 Grad Eventproduktion bei den IBM Storage Strategy Days 2024

Die b&b group hat erfolgreich die Weltpremiere des neuen DS8000 Storage Systems im Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium realisiert. Im Rahmen eines Hybrid-Events, das Teil der zweitägigen IBM „Storage Strategy Days 2024“ war, wurde die zehnte Generation des Storage Systems mit einer multimedialen Präsentation vorgestellt. Die Abendveranstaltung mit einem beeindruckenden Showteil zog die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, als das neue Produkt zunächst vertikal und dann horizontal aus der Tiefe der Bühne ins Zentrum bewegt und enthüllt wurde. Diese Weltpremiere fand zeitgleich in New York und Darmstadt statt, wobei das darmstadtium auch die Kulisse für den weltweiten Livestream bot.

Die IBM Storage Strategy Days 2024 sind die zentrale Veranstaltung in der DACH-Region für die Themen Datenmanagement, Speichersysteme, Cyber Resiliency und Künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung bot den Besuchern wertvolle Einblicke und Informationen, um ihre Storage-Strategien und Infrastrukturen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu optimieren.

Das Team der b&b group wurde von der Agentur Paul Events GmbH aus Holzgerlingen beauftragt und in enger Zusammenarbeit entstand ein abwechslungsreiches Veranstaltungskonzept. b&b übernahm die komplette technische Betreuung der Veranstaltung inklusive der Konzeption des Bühnen- und Lichtdesigns sowie die Erstellung und Gestaltung des Mediencontents.

Besonderes Augenmerk wurde auf die flexible Umgestaltung der Veranstaltungsräume gelegt. Während die Keynotes am Vormittag im Tribünenkonzept in klassischer Plenarbestuhlung stattfanden, wurde für die Produktpräsentation am Abend ein aufgelockertes Stehtischkonzept gewählt, das ebenfalls aus dem Mietpark von b&b bestückt wurde.

Im digitalen Zeitalter sind Events nicht mehr nur Veranstaltungen – sie sind Erlebnisse, die sowohl vor Ort als auch virtuell stattfinden können. Dies wurde bei der Weltpremiere des neuen DS8000 Storage Systems in Darmstadt demonstriert.

Link zum Video: https://youtu.be/ilOBIWMhaFU

Über b&b group:

Die b&b eventtechnik GmbH gehört gemeinsam mit der b&b digital GmbH sowie der b&b extend GmbH zur b&b experience technology group. Seit Juni 2020 bietet b&b digital GmbH, ein Tochterunternehmen des Fullservice-Dienstleisters, die etwa 950 Quadratmeter große hybride Eventlocation GATE22 für Live und Online-Events an.

b&b eventtechnik GmbH ist ein Fullservice-Dienstleister der Eventbranche mit Hauptsitz in Filderstadt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet umfangreiche Dienstleistungen aus den Bereichen Planung, Beratung, Veranstaltungstechnik, Messeservice und Mietmobiliar.

Im Hauptsitz arbeiten auf 5.500 m² Logistikfläche 53 Festangestellte. Die Production Company legt in allen Unternehmensbereichen großen Wert auf Nachhaltigkeit und orientiert sich an der Agenda 2030 der UN mit den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung.

b&b eventtechnik GmbH

Mercedesstraße 7

70794 Filderstadt

Ansprechpartner: Kristina Schmid/Gregor König

T. 0 71 58 / 980 97 80

eMail: mail@bb-et.de

Internet: www.bb-et.de