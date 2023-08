Weissenberg setzt Wachstumskurs fort

Professional Services am Standort Düsseldorf mit rund 40 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern personell ausgebaut

Wolfsburg/Düsseldorf – Die in Wolfsburg ansässige Weissenberg Group setzt ihren Wachstumskurs fort und baut ihren Standort in Düsseldorf personell aus. Rund 40 IT-Experten und IT-Expertinnen, die von einem durch die Krise in Mitleidenschaft geratenen Partnerunternehmen aus Düsseldorf übernommen werden konnten, verstärken ab August 2023 die Weissenberg Group. Mit den Kompetenzen der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Cloud und Managementberatung ergänzt die Weissenberg Group ihr Portfolio im Bereich Professional Services.

„Wir freuen uns, dass wir eine große Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines unserer Marktbegleiter für uns gewinnen konnten und damit unserem bisher erfolgreichen organischen Wachstum einen zusätzlichen Schub geben können. 10 Jahre nach der Unternehmensgründung arbeiten ab August dann rund 150 Mitarbeiter in Wolfsburg und Düsseldorf für unser Unternehmen“, kommentiert Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group, die Entwicklung.

„Unternehmen benötigen IT-Spezialisten, um neue Technologien einzuführen, den IT-Betrieb sicherzustellen oder temporäre Projektspitzen abzudecken. Durch die Integration der neuen hochqualifizierten Cloud- und IT-Berater in die Weissenberg Group können wir unseren Kunden im Bereich Professional Services jetzt noch umfassender und mit der notwendigen personellen Power während des gesamten Prozesses der Digitalen Transformation beratend zur Seite stehen“, freut sich David Hoff, Managing Director der Weissenberg Group.

Das Portfolio der Weissenberg Group konzentriert sich auf die Durchführung von RPA- und IT-Projekten, Consulting, Infrastruktur Services, Managed Services, Service Management, Security und SAP Services, Softwareentwicklung sowie Digitale Transformation. Die Professional Services Experten unterstützen Kunden und Partner sowohl in der Projekt- als auch in der Betriebsphase, von der Beratung, Konzeption, Planung und Entwicklung über die Implementierung bis hin zum Betrieb ihrer IT-Umgebung. Das Leistungsspektrum des Professional Services deckt dabei nahezu alle Positionen und alle IT-Bereiche branchenunabhängig ab.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Als Schnittstelle zwischen IT- und Strategy-Consulting vereint Weissenberg Solutions das Know-how der Unternehmensgruppe im Bereich Prozessberatung, Projektmanagement und Softwareentwicklung. Individuell zugeschnittene Geschäftsprozessmanagement-Verfahren zur Analyse der relevanten Geschäftsprozesse garantieren eine effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen und bestehenden Prozessen im Unternehmen und sorgen so für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

