LANG erweitert Vermietpark um weitere 50 PT-RQ50 Hochleistungs-Projektoren von Panasonic

Verlässliche und leistungsstarke Projektoren für gestochen scharfe und farbintensive Visualisierungen im Großbildbereich: Top Dry-Hire Vermieter für Medientechnik LANG investiert in 50 weitere PT-RQ50 Projektoren von Panasonic.

Um der stark ansteigenden Nachfrage nach Großbildanwendungen für unterschiedlichste Veranstaltungsformate gerecht werden zu können, hat sich die LANG AG/Lindlar – einer der führenden Dry-Hire-Vermieter in Europa – dazu entschieden, in 50 weitere Panasonic Projektoren des Typs PT-RQ50 zu investieren. Somit stieg der Bestand seit Anfang 2020 auf insgesamt 100 Geräte des mit 50.000 Lumen spezifizierten Hochleistungs-Beamers an. Durch die Ausweitung des Angebots kann die LANG AG den begehrten 4K-Projektor mit höchster Bildqualität nun einem breiteren Feld an Vermietern und deren Endkunden zur Verfügung stellen. Insbesondere kommt der PT-RQ50 bei größeren Veranstaltungen und Installationen wie Shows, Konzerten, Messen, Tagungen, Versammlungen und Besucherattraktionen, welche Wert auf exzellente Bilddarstellung und Zuverlässigkeit legen, zum Einsatz. So beispielweise bei den Olympischen Sommerspielen 2020 (Austragung 2021) in Tokio, wo das Modell mit seiner herausragenden Bildqualität überzeugte.

Auch imposante Projektionen von wechselnden Inhalten auf große Objekte oder Gebäude – sogenannte „Mappings“ – erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit und werden mithilfe des Großbildprojektors realisiert.

„Der PT-RQ50 von Panasonic ist der beste auf dem Markt verfügbare 4K-Projektor – insbesondere für anspruchsvolle Events und Großveranstaltungen. Wir haben das Angebot aufgestockt, um der steigenden Nachfrage gerecht werden zu können“, sagt Tobias Lang, CEO der LANG AG.

Warum ist der Projektor PT-RQ50 in der Vermietung so beliebt?

Bei dem PT-RQ50 handelt es sich um einen auf 3 Chip-DLP® Technologie basierenden Laser-Projektor mit nativer 4K-Auflösung, welcher aufgrund dessen sowie diverser Bild-Optimierungsverfahren, exzellente, höchstauflösende und realitätsnahe Bilddarstellung ermöglicht. Die enorme Lichtleistung von 50.000 Lumen findet bei dem Projektor in einem kompakten und dadurch gut handhabbaren Gehäuse Platz.

Auch komplexe Installationen mit detailreichen Bildsignalen, zusammengesetzten Mehrfachprojektionen oder Projektionen auf gekrümmte Flächen in jeglicher Ausrichtung lassen sich problemlos umsetzen. Hierbei werden Nutzer durch zahlreiche Funktionen unterstützt, welche die Konfiguration am Einsatzort vereinfachen. Diese sind beispielsweise die Bildsignalvorschau über einen Webbrowser, Einstellmöglichkeiten des Objektivs über eine Smartphone-App oder die stromlose Übertragung von Konfigurationsdaten via NFC (Near Field Communication).

Die Flexibilität der Verwendungsmöglichkeiten des PT-RQ50 wird durch ein breites Sortiment an Wechselobjektiven unterstützt, welches auch Kurzdistanz-Objektive umfasst.

Um eine ausfallfreie Nutzung zu ermöglichen, wurde der Projektor für den 24/7-Dauereinsatz konzipiert. Zusätzlich verfügt er über Mechanismen, wie eine hocheffiziente Kühlung, redundante Laser-Module und alternative Signaleingänge mit automatischer Ausfall-Umschaltung, die die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb noch weiter erhöhen.

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das LANG in den PT-RQ50 legt und sind stolz darauf, dass unser Projektor bei zahlreichen Top Events jedes Mal aufs Neue mit seiner Leistungsfähigkeit begeistern kann“, meint Jan Markus Jahn, Head of Media Entertainment Business Division, Panasonic Connect Europe GmbH.

Weitere Informationen zu LANG finden Sie unter: http://www.lang-ag.com/.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de.

Über LANG

LANG ist ein europäischer Großhändler für die Vermietung und den Verkauf von visueller Präsentationstechnik und deren Peripherie. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, dem professionellen AV-Markt besonders hochwertige Produkte anzubieten. Dank stetiger Forschung und Entwicklung sowie deutlicher Marktnähe ist LANG in der Lage, Miet- und Kaufkunden aus einem umfangreichen Portfolio die passenden Produkte anzubieten. LANG unterhält enge Partnerschaften zu führenden Herstellern in der ganzen Welt. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit im Markt und erfahrenen Spezialisten als Ansprechpartner nutzen Hersteller und Kunden den intensiven Erfahrungsaustausch bei der Produktentwicklung, der Gestaltung von Projekten sowie vor Kaufentscheidungen. Servicedienstleistungen, auch als offizielles Service-Center für namhafte Hersteller, ergänzen den Vertrieb und runden das Leistungsangebot von LANG ab. Anfang 2017 gründete die LANG AG zwei selbstständig agierende Unternehmen in der Schweiz und in Großbritannien sowie Mitte 2019 in Spanien. Gemeinsam mit der LANG BARANDAY AG in Zürich, LANG UK in London und LANG IBERIA in Barcelona bedient die LANG AG von nun an den europäischen Markt.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

