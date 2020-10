Weihnachtsfeiern in Corona-Zeiten – Kreative Veranstaltungsideen

Die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet Unternehmen kreative Veranstaltungsideen rund um ihre Weihnachtsfeiern. Ob unter Corona-konformen Hygienemaßnahmen auf einem Live-Event oder als Online-Veranstaltung setzt die Eventagentur auch in diesem Jahr Weihnachtsfeiern kreativ um.

Weihnachtsfeiern planen in Corona-Zeiten

Dieses sehr ungewöhnliche Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Es sind nur noch drei Monate, bis Weihnachten und Silvester schon wieder vorbei sind. Während im Normalfall die Planung von Weihnachtsfeiern jetzt im Fokus vieler Unternehmen steht, besteht aufgrund der Corona Pandemie dieses Jahr eine große Verunsicherung. Ist es überhaupt möglich und umsetzbar, gemeinsam mit Mitarbeitern und Kollegen zu feiern? Ellen Kamrad, Inhaberin der Kölner Veranstaltungsagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse, hat darauf eine klare Antwort: “Ja! Und ob es möglich ist! Dabei muss man nur kreativ werden oder ein Hygienekonzept vorweisen, das abgenommen wird.”, sagt Kamrad. “Dabei bedenken viele Unternehmen nicht, dass es sogar kostengünstige Veranstaltungsideen gibt, die man gemeinsam organisieren kann.” Doch wie kann eine Weihnachtsfeier unter Covid 19 Auflagen ablaufen? Welche Ideen gibt es und wer hilft, diese umzusetzen?

Weihnachten 2020 – Online oder Offline zusammen genießen

Je nach Bundesland ist es möglich, Weihnachtsfeiern bis zu einer gewissen Veranstaltungsgröße und Teilnehmerzahl umzusetzen. Dafür wird ein umfangreiches Hygienekonzept von den Unternehmen erwartet. Dieser Umstand und Aufwand sowie die Verunsicherung, wie verlässlich die Auflagen bleiben werden, schreckt viele vor der Umsetzung und Planung einer Veranstaltung ab. Dabei kann Eventmanagerin Ellen Kamrad beruhigen. “Mein Team und ich sind professionelle Eventplaner mit sehr viel Erfahrung. Seit Beginn der Pandemie haben wir uns intensiv mit den Hygienevorschriften auseinandergesetzt. Wir haben die Zeit genutzt, mit unseren Künstlern corona-konforme Konzepte zu entwickeln, um weiter für bestes Entertainment zu sorgen. Und wir durften in der Zeit Erfahrungen mit unterhaltsamen Online-Veranstaltungen sammeln. Dieses Wissen möchten wir nun gerne nutzen, um in Unternehmen für eine erlebnisreiche, wunderschöne Weihnachtsfeier zu sorgen.”

Live-Entertainment und Online-Event zu Weihnachten

Bestes Live-Entertainment unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen bieten zwei künstlerische Acts der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse. Hierbei handelt es sich zum einen um die App der niederländischen Eventband De Coronas, die kontaktlos für schwungvolle, musikalische Momente sorgt. Die Showband entwickelte bereits vor der Pandemie Showkonzepte, die sehr mobil einsetzbar sind, wenig Platz benötigen und dennoch bestes Entertainment garantierten. Hinzu kam nun die Entwicklung einer exklusiven App, mit der die Teilnehmer der Veranstaltung kontaktlos für ihre Wunschsongs abstimmen können. Doch wie lässt sich mit dieser App eine Weihnachtsfeier umsetzen? “Denkbar ist zum Beispiel ein Konzert auf dem Parkplatz eines Unternehmens, auf dem die Band spielt, während die Mitarbeiter kontaktlos in ihren Büros mitfeiern. Auch in Parks oder in großen, rundum offenen Zelten ist es möglich, die Band einzusetzen.”, erklärt Kamrad. Selbstverständlich entwickelt die Eventmanagerin gemeinsam mit ihrem Team auch andere, individuelle Eventideen für ihre Kunden. “Unser Angebot mit der Showband und der App sind einzigartig.”, weiß sie zu berichten.

Die zweite Idee ist ein Pantomime-Künstler in einer Bubble. Die runde, durchsichtige Kugel umhüllt den Künstler und ist mit Rollen ausgestattet, sodass sie mobil ist. Durch die Kostüme und die Ausstattung ist es möglich, nahezu jede Idee thematisch umzusetzen. So kann der Pantomime-Künstler als Weihnachtsmann zur Bescherung agieren oder auch ein individuelles Fimenmotto aufgreifen und in seiner Performance umsetzen. Mit seinem Einsatz wird beste Unterhaltung garantiert. Zeitgleich ermöglicht die Mobilität, große Menschenaufkommen zu vermeiden und Abstand zu gewährleisten.

Aber auch in der Planung und Umsetzung von Online-Events kann die Kölner Eventagentur inzwischen auf viel Erfahrung zurückblicken. Neben Kochkursen sind Weinproben, Kaffee-Weltreisen, Schokoladen-Tastings oder auch Grill-Kurse mühelos umsetzbar. “Mit den Online-Events haben Unternehmen die höchste Sicherheit. Sowohl in der Planung wie auch der Verlässlichkeit der Umsetzung. Zudem sind sie meistens kostengünstiger als Live-Events und versprechen gerade in diesem Jahr eine perfekte Alternative zur normalen Firmenweihnachtsfeier.”, sagt Kamrad. Gerne erstellt die Kölner Eventmanagerin geschmackvolle neue Pakete mit Apfelpunsch, Glühwein und weihnachtlichen Snacks auf Anfrage. “Wir alle müssen kreativ mit der Situation umgehen. Und was kann wichtiger sein, als gerade in diesem Jahr den Mitarbeitern und Kollegen ein großes Dankeschön auszusprechen? Ich zumindest freue mich auf die Anfragen, von Unternehmen die auf unsere Unterstützung bei ihren Weihnachtsfeiern setzen.”, schließt Kamrad das Gespräch ab.

Event- und Veranstaltungsideen mit Corona-konformer Umsetzung finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/corona-konforme-veranstaltungsideen

