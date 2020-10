Mit dem Betrieb nach Hamburg

Im Rahmen eines Betriebsausflugs die Hansestadt entdecken

Hamburg. Die Elbmetropole gehört zu den größten Besuchermagneten in Deutschland. Sehenswürdigkeiten wie den Jungfernstieg, die Landungsbrücken oder die Speicherstadt muss man einmal im Leben gesehen haben – mindestens. Nicht umsonst haben viele bedeutende Firmen das norddeutsche Tor zur Welt als Sitz gewählt. Als weltoffene Unternehmen wissen sie um die Bedeutung von einem Betriebsausflug in Hamburg und tragen diesen ein bis zweimal jährlich in die Outlook-Kalender ihrer Beschäftigten ein.

Auch auswärtigen Firmen dient Hamburg als willkommene Destination für den Betriebsausflug. Wer die Gegend vor der eigenen Haustüre wie seine Westentasche kennt, wer Neues entdecken und Abwechslung vom Alltag finden will, ist in Hamburg bestens aufgehoben. Die Bandbreite an Angeboten ist immens: Eine Gruseltour, ein Konzert- oder Musicalbesuch, eine Hafenrundfahrt – in Hamburg wird es zu keiner Sekunde langweilig. Ausklingen lässt sich der Betriebsausflug in einem der zahllosen Restaurants in Hamburg mit internationaler Küche oder norddeutschen Spezialitäten. Die einzige Herausforderung, die sich angesichts des riesigen Angebots in Hamburg stellt: Für was soll man sich als Betriebsausflug nur entscheiden? Glücklicherweise gibt es Anbieter, die die Entscheidung leicht machen.

Der Hamburger Betriebsausflug in den Händen von Profis

Die Firma CityHunters kennt sich mit den Erfordernissen eines Betriebsausflugs nach Hamburg aus. Seit knapp elf Jahren ist das Unternehmen am Markt und weiß, dass ein Betriebsausflug mehr sein kann als Arbeitsausfall und Abendessen: “Das richtige Programm sorgt dafür, dass der Betriebsausflug ganz nebenbei als effektive Teambuilding-Maßnahme wirkt und Mehrwert für das Unternehmen schöpft”, stellt Geschäftsführer Daniel Sekula den Ansatz von CityHunters vor. “Dies gelingt uns, indem wir die klassische Stadtführung in interaktive Stadtrallyes verpacken: Unsere Teilnehmer jagen von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, doch anstelle eines Vortrags erwartet sie vor Ort ein kniffliges Rätsel oder eine spannende Kreativaufgabe. Bei der jeweiligen Lösung ist das gesamte Team gefragt”, führt er weiter aus. Nach gut drei Stunden Spielzeit hat der Betriebsausflug also viel Wissenswertes über und Sehenswürdiges von Hamburg vermittelt und gleichzeitig die Mitarbeiter zu einer verschworenen Einheit zusammenwachsen lassen.

Betriebsausflug: Die Abwechslung macht den Unterschied

Sekulas Partner C.-Philipp Steiner erklärt: “Wir halten CityHunters-Veranstaltungen für jeden Geschmack bereit. Unsere Schnitzeljagd, das Geocaching oder die iPad-Rallye sind für jene interessant, denen eine klassische Stadtführung zu altbacken erscheint. Sie möchten bei Ihrem Betriebsausflug nach Hamburg lieber eine Stadtrallye mit faszinierender Story? Dann sind unsere Agenten Rallye und die Krimi iPad-Rallye genau das Richtige für Sie.”

Die Stadtrallyes, die CityHunters als Programmpunkte für einen Betriebsausflug nach Hamburg anbietet, sind auf jede Gruppenstärke anpassbar. Die einzelne Abteilung bedient der Teambuilding-Experte ebenso wie den gesamten Firmensitz. “Ein Betriebsausflug mit mehreren hundert bis tausend Personen ist überhaupt kein Problem – Hamburg bietet Platz genug”, laden Sekula und Steiner unisono nach Hamburg ein.

Weitere Details finden Sie hier: Betriebsausflug Hamburg

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: www.cityhunters.de

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/hamburg/betriebsausflug-hamburg

