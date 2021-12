Weihnachten bei Caseking: Der Xmas Countdown 2021

Tolle Preise für die Weihnachtszeit!

Weihnachten rückt immer näher und wir dachten uns, wir fangen einfach schon mal mit dem Feiern an. Also gibt es bis zum 24. jede Woche großartige Preise zu gewinnen! Zum weiter verschenken, oder selber freuen. Dazu haben wir euch eine feine Auswahl der besten Technik-Geschenke zusammengestellt, die unter dem Baum mit Sicherheit für leuchtende Augen sorgen.

Jede Woche bringt neue Preise und eine weitere Chance richtig abzuräumen:

6.12. – 12.12.2021

13.12. – 19.12.2021

20.12. – 26.12.2021

Hier geht es zum Gewinnspiel:

https://www.caseking.de/lp/xmas-countdown-2021.html

Mit dabei sind Preise von:

AOC, Endgame Gear, Ducky, IFIXIT, EKWB, Nitro Concepts, Phanteks, Sapphire, noblechairs, Crucial, EPOS, Glorious PC Gaming Race, MSI, Corsair und Zotac

Und falls ihr noch nicht wisst was ihr euch wünschen sollt, oder etwas passendes für die anderen Hardware-Freunde in eurem Leben sucht, haben wir euch einige der besten Geschenkideen aus unserem Angebot rausgesucht.

Die besten Geschenkideen findet ihr hier:

https://www.caseking.de/gaming/gadgets-fuer-geeks/weihnachten

Caseking wünscht einen fröhlichen Nikolaustag und eine schöne Adventszeit!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.