Weihnachten bei Bubeck. Der ältesten Hundefuttermanufaktur von 1893

Der erste gebackene Weihnachtskeks für Hunde

Weihnachtliche Backtradition im Hörspiel: Der gebackene Weihnachtskeks und Weihnachtsmann von Bubeck Petfood

Dieses Weihnachten lädt der Podcast Betreutes Füttern von Bubeck-Petfood.de, eine Produktion von PetNews – Petcast.fm und betreutes-füttern.de Hundeliebhaber auf eine Zeitreise ein: In Form eines atmosphärischen Hörspiels erzählt die neue Episode die bewegende Geschichte von Robert Bubeck – und wie durch eine besondere Begegnung die Idee für die ersten Weihnachtskekse für Hunde entstand.

Die Geschichte hinter dem gebackenen Weihnachtsmann

Die Episode beginnt im Jahr 1893, in der Wirtschaft von Robert Bubeck. Der Wirt sucht nach einer Möglichkeit, nicht nur seine menschlichen Kunden, sondern auch ihre Hunde mit einer besonderen Leckerei zu erfreuen. Während die Kälte draußen den Winterwald in eine weiße Märchenlandschaft verwandelt, grübelt Robert Bubeck darüber ein Rezept zu entwickeln, das zu einem Meilenstein in der Geschichte von Bubeck Petfood werden sollte – der erste gebackene Weihnachtskeks für Hunde.

Mit viel Liebe und natürlichen Zutaten entstand damals die Idee für das Traditionsprodukt, das bis heute Hund und Mensch verbindet. Das Hörspiel vermittelt die Werte, die Bubeck seit über 130 Jahren auszeichnen: Qualität, Sorgfalt und die Leidenschaft, Hunde glücklich zu machen.

Hörspiel trifft auf Praxiswissen

Die Episode ist nicht nur ein nostalgisches Hörspiel, sondern bietet auch nützliche Tipps für Hundebesitzer. So erfahren Hörer unter anderem:

– Welche Weihnachtsleckereien für Hunde geeignet sind und wie sie selbst gebacken werden können.

– Wie die festliche Dekoration sicher gestaltet werden kann, damit keine Gefahr für neugierige Vierbeiner entsteht.

– Wie Hunde gemeinsam mit ihren Familien die Weihnachtszeit genießen können.

Ein Podcast für Tierfreunde und Weihnachtsfans

Die besondere Mischung aus emotionaler Erzählung, praktischen Ratschlägen und Einblicken in die Geschichte des ältesten Hundefutterherstellers Deutschlands macht diese Podcast-Folge zu einem Highlight für Hundeliebhaber und Familien gleichermaßen.

Jetzt anhören und inspirieren lassen

Die neue Folge Betreutes Füttern – Weihnachten für Hunde ist ab sofort auf betreutes-füttern.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Tauchen Sie ein in eine herzliche Weihnachtsgeschichte und erleben Sie, wie Tradition und Moderne bei Bubeck Petfood zusammenfinden.

Über Bubeck Petfood:

Bubeck Petfood ist der älteste Hundefutterhersteller der Welt und steht seit 1893 für hochwertige, gebackene Hundeleckereien. Mit natürlichen Zutaten und handwerklicher Tradition hat sich das Unternehmen das Vertrauen von Hundebesitzern in ganz Deutschland erarbeitet.

