Reetdachhaus in Nordfriesland zu verkaufen

Wohnen unter Reet in begehrter Lage direkt vor Sylt und Dänemark!

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, Kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. Direkt vor Sylt und Dänemark, befindet sich das bezaubernde Reetdachhaus auf einem schön eingewachsenen Grundstück und unverbaubarem Blick. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache, man sieht die alten Kapitänshäuser und es duftet überall in den blühenden Bauerngärten.

Das schöne Reetdachhaus wurde mit Liebe zum Detail modernisiert, mit einem besonderen Gefühl für Stil und Lebensqualität. Das begrenzte Angebot an außergewöhnlichen Objekten unter Reet in begehrter Lage, macht dieses Reetdachhaus zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Das typische Reetdachhaus (Uthlandfriesischer Stil) mit Backengiebel und Gauben, wurde 1900 erbaut und liebevoll modernisiert und strahlt nun ein ganz besonderes Ambiente und Flair aus. Mit einer großzügigen Wohnfläche von ca. 130 m² bietet diese wunderschöne Immobilie ausreichend Platz zum Wohlfühlen. Die Räumlichkeiten sind hell gestaltet und gliedern sich im Erdgeschoss in einen Eingangsflur, drei Zimmer, eine Diele, einen Abstellraum sowie einen Hauswirtschaftsraum mit einer neuen Gas-Zentralheizung (2022). Des Weiteren findet man ein Gäste-WC mit Dusche, ein geräumiges Badezimmer mit Fußbodenheizung und Badewanne sowie eine offene Küche mit Essbereich und Zugang zur Terrasse. Gemütlicher Wohnbereich mit einem Kaminofen für behagliche Stunden.

Den besonderen Charme des Hauses verleihen die Holzdielen, holländischen Terrakottafliesen, weiße Holzdecken mit sichtbaren Balken (Deckenhöhe 2,70 m), weiße Türen, Sprossenfenstern sowie das neuwertige Reetdach. Vom Wohn-/Essbereich aus gelangt man direkt auf die große Terrasse, die zum Verweilen einlädt. Vom Flur gelangen Sie durch die Klöntür in den Gartenbereich. Das ausbaufähige Dachgeschoss bietet zusätzlichen Raum zur individuellen Gestaltung mit einer Ausbaureserve von ca. 80 m². Der Glasfaseranschluss (Breitband) für schnelles Internet liegt am Grundstück.

Das Reetdachhaus befindet sich in einer begehrten und ruhigen Lage direkt vor Sylt und Dänemark. Das nach Süden ausgerichtete Grundstück umfasst eine Fläche von 1.300 m² und der liebevoll angelegte Garten mit altem Baumbestand verspricht Entspannung und Gemütlichkeit zugleich. Hier kann man die friesische Kultur und Natur in vollen Zügen genießen. Auf dem Grundstück befindet sich ein Gartengebäude für Fahrräder, Strandkorb und Gartenmöbel, PKW-Stellplatz und ein Doppel-Carport. Weitere Stellplätze können angelegt werden. Der Kaufpreis für dieses schöne freistehende Reetdachhaus beträgt 498.000.- € und eine Käuferprovision entfällt.

Das typische Reetdachhaus (Uthlandfriesischer Stil) mit Backengiebel und Gauben, wurde 1900 erbaut und liebevoll modernisiert und strahlt nun ein ganz besonderes Ambiente und Flair aus. Mit einer großzügigen Wohnfläche von ca. 130 m² bietet diese wunderschöne Immobilie ausreichend Platz zum Wohlfühlen. Die Räumlichkeiten sind hell gestaltet und gliedern sich im Erdgeschoss in einen Eingangsflur, drei Zimmer, eine Diele, einen Abstellraum sowie einen Hauswirtschaftsraum mit einer neuen Gas-Zentralheizung (2022). Des Weiteren findet man ein Gäste-WC mit Dusche, ein geräumiges Badezimmer mit Fußbodenheizung und Badewanne sowie eine offene Küche mit Essbereich und Zugang zur Terrasse. Gemütlicher Wohnbereich mit einem Kaminofen für behagliche Stunden.

Den besonderen Charme des Hauses verleihen die Holzdielen, holländischen Terrakottafliesen, weiße Holzdecken mit sichtbaren Balken (Deckenhöhe 2,70 m), weiße Türen, Sprossenfenstern sowie das neuwertige Reetdach. Vom Wohn-/Essbereich aus gelangt man direkt auf die große Terrasse, die zum Verweilen einlädt. Vom Flur gelangen Sie durch die Klöntür in den Gartenbereich. Das ausbaufähige Dachgeschoss bietet zusätzlichen Raum zur individuellen Gestaltung mit einer Ausbaureserve von ca. 80 m². Der Glasfaseranschluss (Breitband) für schnelles Internet liegt am Grundstück.

Das Reetdachhaus befindet sich in einer begehrten und ruhigen Lage direkt vor Sylt und Dänemark. Das nach Süden ausgerichtete Grundstück umfasst eine Fläche von 1.300 m² und der liebevoll angelegte Garten mit altem Baumbestand verspricht Entspannung und Gemütlichkeit zugleich. Hier kann man die friesische Kultur und Natur in vollen Zügen genießen. Auf dem Grundstück befindet sich ein Gartengebäude für Fahrräder, Strandkorb und Gartenmöbel, PKW-Stellplatz und ein Doppel-Carport. Weitere Stellplätze können angelegt werden. Der Kaufpreis für dieses schöne freistehende Reetdachhaus beträgt 498.000.- € und eine Käuferprovision entfällt.

Weitere Informationen:

https://www.reethaeuser.de/angebot-1/reetdachhaus-direkt-vor-sylt/

Tel. 04661 67 54 22

https://www.reethaeuser.de

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit. Schöne Reetdachhäuser und Landhäuser mit Ambiente und Flair.

Firmenkontakt

CVM GmbH

René Chevalier

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 675422

04661 – 941306



http://www.reethaeuser.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 675422

04661 – 941306



http://www.reethaeuser.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.