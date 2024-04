Weg mit Liebesklischees: Selbstliebe, Selbstbestimmung, sexuelle Emanzipation | Dantse Dantse

Dantse Dantse definiert die Beziehung von Frau zu Mann neu!

Schluss mit Beziehungsfrust: Das Enthüllungsbuch, das Beziehungen revolutioniert!

Eine erfüllende Partnerschaft fängt mit dir selbst an!

Bestell jetzt „Beziehungsweise Ich: FRAU braucht keinen Mann, der ihre Probleme löst, sondern einen, der nicht selbst zum Problem wird, das sie lösen muss!“ von Dantse Dantse hier oder überall wo es Bücher gibt!

Haben Sie auch genug von Liebesratgebern, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten zu bieten haben? Dann ist es höchste Zeit für eine Revolution! Dantse Dantse bringt mit seinem brandneuen Buch „Frau braucht keinen Mann, der ihre Probleme löst, sondern einen, der nicht selbst zum Problem wird“ frischen Wind in den Beziehungsdschungel.

Schluss mit den endlosen Ratgeber-Tipps, die uns einreden, dass wir uns ändern müssen, um geliebt zu werden! In diesem Buch erfahren Sie die wahre Bedeutung von Liebe – und warum es eigentlich gar nicht darum geht, einen Partner zu finden, der unsere Probleme löst. Nein, es geht darum, einen Partner zu finden, der nicht selbst zum Problem wird!

In diesem einzigartigen Praxis- und Coaching-Roman werden die Grenzen herkömmlicher Beziehungsratgeber gesprengt. Das Genre des Ratgeber-Coaching-Romans ist dabei nicht nur eine bloße Beschreibung, sondern eine Verheißung auf eine Reise der Selbstbestimmung, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstrespekt, persönlichen Wachstums und sexuellen Emanzipation.

Sie hatten erkannt, dass Liebe

nicht beginnt, wenn man „Ich

liebe dich“ sagt, sondern erst

dann, wenn man es in die Tat

umsetzt.

– Dantse Dantse

Dieses Buch ist ein Weckruf, ein revolutionäres Werk, das die gängigen Vorstellungen von Liebe und Beziehungen auf den Kopf stellt. Es wird Ihre Leserinnen und Leser berühren, inspirieren und vor allem zum Nachdenken anregen.

Es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel, eine Reise zu Selbstbestimmung und erfüllenden Partnerschaften.

Isas Geschichte ist keine gewöhnliche Liebesgeschichte. Sie ist ein Spiegelbild unserer Zeit, eine Reise zu uns selbst. Durch die Augen der Protagonistin werden wir dazu ermutigt, die wahre Bedeutung von Liebe neu zu denken, Beziehungen neu zu definieren und uns selbst zu lieben, bevor wir jemand anderen lieben können.

Bereit, Ihre Leserschaft mit einer unkonventionellen Liebesgeschichte zu überraschen? Dann

greifen Sie jetzt zu „Frau braucht keinen Mann, der ihre Probleme löst, sondern einen, der nicht selbst zum Problem wird“ und seien Sie Teil dieser Liebesrevolution!

