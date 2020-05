Webinare für Fernwartung, IoT und Industrial Security

Informationen aus erster Hand: Sofort einsetzbare Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer sowie Betreiber von Produktionsanlagen

Mit einem neuen Webinar-Programm informiert MB connect line im Mai und Juni 2020 umfassend über den sicheren Zugriff auf Maschinen und Anlagen. Die Webinare sind für Anwender aus den Bereichen Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Instandhaltung konzipiert. Verschiedene praxisnahe Themen wie Datenerfassung, Edge-Computing und Fernwartung werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Hier geht es nicht um Zukunftsmusik, sondern um aktuell verfügbare Lösungen.

Unsere Industrie-Router mbNET ermöglichen zusammen mit dem Remote Service Portal mbConnect24 umfassende Services über Internet. Per sicherem Fernzugriff kann der Maschinen- und Anlagenbauer die Anlagen seiner direkt unterstützen – als wäre das Servicepersonal direkt vor Ort. Das fängt mit der Klärung von Fragen zur Bedienung und Wartung an, umfasst die Anpassung von Steuerungsprogrammen oder Anlagenparametern und geht bis hin zur Erfassung von Produktionszahlen oder Verschleißdaten – damit die Verantwortlichen rechtzeitig über Abweichungen vom Plan informiert werden.

Neben dem Nutzen für alle Beteiligte werden auch die Risiken bezüglich Industrial Security betrachtet – und welche Maßnahmen und Strategien für einen sicheren Betrieb sorgen können. Kernthema ist die Segmentierung von Produktionsnetzwerken in überschaubare Einheiten – und die Überwachung des Datenverkehrs und der Kommunikationskanäle zwischen den Netzwerksegmenten. Die Webinare orientieren sich an der täglichen Praxis der Anwender, die ihre Anlagen sinnvoll digitalisieren wollen – unabhängig davon, ob sie noch am Anfang stehen oder schon die ersten Schritte gemacht haben.

Sichere industrielle Kommunikation hat einen Namen

MB connect line bietet Ihnen wegweisende Lösungen für die weltweite industrielle Kommunikation und Vernetzung über Internet. 1997 gegründet, setzen wir von Anfang an auf “Made in Germany”. Der Sitz befindet sich im bayerischen Dinkelsbühl. Kunden in Nordamerika werden von der US-Tochter “MB connect line Inc.” mit Sitz in Warrenville, Illinois, betreut.

Als unabhängiges mittelständisches Unternehmen entwickelte sich MB connect line zum Technologieführer für Lösungen für die professionelle Kommunikation über Internet. Heute bietet Ihnen ein ausgereifter Systembaukasten eine sichere Plattform zur Vernetzung von Maschinen und Anlagen, zur Fernwartung, M2M-Kommunikation, Datenerfassung sowie zur Realisierung von IoT-Anwendungen. Die Basis dafür sind ein Remote-Service-Portal und verschiedene Endgeräte wie Industrie-Router, Datenmodems und eine Automation Firewall.

Industrial Security im Fokus

Die Industrie steht vor einer durchgehenden Digitalisierung umfassender Prozesse – von der Produkt-Planung und -Entwicklung über die Herstellung bis zum Transport zum Endverbraucher. Die Lösungen von MB connect line überzeugen nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch beim Schutz der Daten gegen unbefugten Zugriff, Manipulation und Ausspähung.

Unser Know-how für Ihren Erfolg

Siegfried Müller ist ein anerkannter Experte in Sachen Industrial Security. Er ist davon überzeugt, dass sich Security-by-Design – bei der Maschinensicherheit längst Standard – auch in der industriellen Kommunikation durchsetzen wird. Dabei gilt es, mögliche spätere Angriffs-Szenarien schon bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen.

Dass Siegfried Müller das Thema Internetsicherheit besonders am Herzen liegt, zeigen die Verbandsarbeit und Mitgliedschaften. Als Stratege und Experte zur Cybersicherheit im industriellen Umfeld bringt er sein Wissen auch in nationalen und internationalen Arbeitskreisen ein – beispielsweise beim Cluster Mechatronik & Automation Bayern e.V., beim TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V. und in der European Cyber Security Organisation (ECSO).

