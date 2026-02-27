WD-40® Company Limited präsentiert europäischen Messeauftritt auf der internationalen Eisenwarenmesse 2026

Bad Homburg, 27.02.2026 – Die WD-40 Company Limited wird vom 3. bis 6. März 2026 auf der Eisenwarenmesse im Messezentrum Kölnmesse in Köln vertreten sein. Als weltweit führende Fachmesse der Eisenwarenbranche vereint die Veranstaltung mehr als 3.200 Aussteller sowie rund 40.000 Fachbesucher aus über 130 Ländern und gilt als internationaler Branchentreffpunkt für Innovationen, Trends und strategischen Austausch.

Im Jahr 2026 tritt die WD-40 Company Limited gemeinsam mit ihren europäischen Niederlassungen mit einem zentralen Gemeinschaftsstand auf. Mit einer Standfläche von 54 Quadratmetern realisiert das Unternehmen in Halle 11.1, Stand K40 ihren bislang größten Messeauftritt auf der Eisenwarenmesse.

Der Standort bietet eine besondere strategische Qualität:

Der Stand befindet sich in Top-Lage direkt am DIY-Boulevard und in unmittelbarer Nähe zum Halleneingang. Diese Positionierung gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit sowie eine starke Publikumsfrequenz und schafft optimale Voraussetzungen für intensive Fachgespräche und neue Geschäftskontakte.

Auch das Standkonzept ist konsequent auf Austausch und Partnerschaft ausgerichtet. Ein offenes, einladendes Design sorgt für Transparenz und Zugänglichkeit. Vielfältige Networking-Formate schaffen Raum für strukturierte wie auch informelle Gespräche. Ein integrierter Lounge-Bereich sowie Stehtische bieten eine angenehme Atmosphäre für persönliche Meetings, vertiefende Fachgespräche und den Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen.

Fokus auf Innovation und europäische Zusammenarbeit

„Unser Messeauftritt steht ganz im Zeichen von Innovation, Partnerschaft und europäischer Zusammenarbeit. Neben unserem etablierten Produktsortiment werden wir ausgewählte Produktneuheiten präsentieren, mit denen wir zusätzliche Impulse für Handel und Anwender setzen möchten. Weitere Details werden wir im Rahmen der Messe persönlich vorstellen“, erklärt DACH-Geschäftsführer Daniel Kalisch.

Erstmals sind sämtliche europäischen Niederlassungen der WD-40 Company Limited gebündelt vor Ort vertreten. Die Eisenwarenmesse bietet damit den passenden Rahmen, um nachhaltige Partnerschaften weiter auszubauen, aktuelle Markttrends zu diskutieren und die europäische Wachstumsstrategie gemeinsam voranzutreiben.

Handelspartner, Distributoren und Branchenexperten sind eingeladen, das WD-40® Team am Stand K40 in Halle 11.1 zu besuchen und sich persönlich auszutauschen.

Über die WD-40® Company Limited

Die WD-40 ® Company Limited ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 ® Company Limited werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 ® Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft ihre Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.