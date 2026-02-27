Peak Mobility gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt

Torsten Vogel verlässt das Unternehmen, Florian Kulzer neuer Geschäftsführer neben Robert Baumeister

Berlin, 27. Februar 2026 – Die Peak Mobility GmbH, führender Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt. Zum 1. März 2026 verlässt Torsten Vogel die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch. Er leitete Peak Mobility seit 2014 und hat das Unternehmen maßgeblich geprägt.

Die vakante Position übernimmt ab dem 1. März 2026 Florian Kulzer. Er bringt langjährige Erfahrung aus der Public Transport/Mobility Practice bei McKinsey sowie aus verschiedenen operativen Führungsrollen mit.

„Torsten Vogel hat großen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Peak Mobility. In den vergangenen, anspruchsvollen Geschäftsjahren hat er Großartiges geleistet für die Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Betriebs. Dafür sind wir sehr dankbar. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Florian Kulzer eine erfahrene Persönlichkeit gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir unsere strategische Entwicklung weiter vorantreiben“, sagt Robert Baumeister, seit 2023 ebenfalls Geschäftsführer.

„Peak Mobility ist der Softwareausrüster für die Mobility der Zukunft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team, Kunden und Partnern die digitale Zukunft des öffentlichen Verkehrs aktiv mitzugestalten und ein Stück dieser Erfolgsgeschichte mitschreiben zu dürfen“, ergänzt Florian Kulzer.

Peak Mobility dankt Torsten Vogel für seine herausragende Arbeit und sein großes Engagement in den vergangenen 22 Jahren. Kunden und Partner wurden bereits am 26. Februar 2026 über den Wechsel und die geordnete Übergabe innerhalb der nächsten Wochen informiert.

Über Peak Mobility GmbH

Peak Mobility, ehemals PSI Transcom, ist ein führender Softwareanbieter für Depot Management, Train Management, Betriebsleitsysteme und Personaldisposition für Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie im schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV). Mit Hauptsitz in Berlin und über 40 Jahren Branchenerfahrung verbindet Peak Mobility technologische Innovationskraft mit praxiserprobten Lösungen – für eine leistungsfähige, belastbare und zukunftsfähige Mobilität.

Pressekontakt Peak Mobility GmbH

Anne Becker Tel: + 49 162 1386596 E-Mail: abecker@peakmobility.de Zimmerstr. 56 10117 Berlin, Mehr Informationen: www.peakmobility.de