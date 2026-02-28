Amüsante Kurzgeschichten



Tauchen Sie ein in die bunte Welt des Kochens – mit amüsanten und kurzweiligen Geschichten, die direkt durch den Magen gehen!

Diese Lektüre weckt garantiert den Appetit. Zu jedem Text finden Sie ein passendes, leicht nachkochbares Rezept.

Also ran ans Buch und erleben Sie ein ultimatives Menü aus Lesefreude und Gaumenkitzel!

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/kochen-mal-anders-lustige-geschichten-fuer-geniesser-und-hobbykoeche-britta-kummer-9783695709700

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand

Sprache: Deutsch

Seitenzahl der Print-Ausgabe:‎ 100 Seiten

ISBN-10:‎ 3695709707

ISBN-13:‎ 978-3695709700

Freuen Sie sich auf diese tollen Geschichten:

Das magische Kochbuch, Eine gefüllte Überraschung, Die Mischung macht´s, Grillmeister des Gemüses, Ernähre Dich richtig, Konfetti, Lieferservice für Oma Else, Tofuland, Süßer Schabernack, Texte à la carte – Genuss pur, Koch des Herzens, Lisas erster Linseneintopf, Omelett-Abenteuer, Lieblingschaoskoch, Ein Frühstück der besonderen Art, Liebe geht durch den Magen, Guten Appetit, Herzblatt, Mais auf Abwegen, Champignons mit Katzenbewertung, Von Stress zu Spaß und Kreativität, Bananen-Knusper-Quark mit Eigenleben, Papas Frühstücksabenteuer, Die Genussmeisterin, Leonies würziger Herbstzauber, Pauls heldenhafter Kochversuch, Trüffel-Öl und Turm-Lasagne, Die Möhren Mission, Rustikal-individuelle Kreationen, Rotkohl trifft Ziegencamembert

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/