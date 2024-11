Was macht eine Maus unter dem Weihnachtsbaum?

Wenn eine Maus unter dem Weihnachtsbaum auftaucht, kann es nur chaotisch werden. Aber lesen Sie selbst.

Mäuserich Finn ist viel herumgekommen. Einmal lebte er in einem großen Garten. Dort gab es viele Blumen, Bäume und Büsche, und sogar ein Erdbeerbeet war vorhanden, wo er sich im Sommer nach Herzenslust bedienen konnte. Seine Wohnung befand sich direkt unter einem Busch in der Nähe dieser köstlichen Früchte. Im Sommer spendete er ihm Schatten. Wenn es regnete, hielt er das kühle Nass von oben ab, also genau der richtige Platz. Der Eingang seiner Wohnung war ein winziges Loch in der Erde. Darunter gab es eine Mulde, in der er lebte. Es gab sogar einen Notausgang für den Fall der Fälle, sollte mal Gefahr drohen. Am Ende des Gartens stand ein Haus, in dem eine Familie mit ihrem Kater lebte, und man glaubt es kaum, der Kater war sein Freund. Er hieß Carlo und war zu faul und alt, um zu jagen. Deshalb ließ er ihn in Ruhe. Die Menschen hatten auch kein Problem mit ihm, solange er dem Haus fern blieb. Wenn sie ihn im Garten sahen, ignorierten sie ihn. Das Kind legte ihm sogar manchmal, wenn die Eltern es nicht merkten, etwas Brot oder einige Kekse an seinen Eingang. Also arrangierten sie sich, und das Zusammenleben klappte sehr gut. Wäre da nicht Finns Neugierde gewesen, die ihm eines Tages mal wieder im Wege stand.

Die Tage wurden länger, und es wurde kälter. Der Winter stand vor der Tür. Finn beobachtete aus sicherer Entfernung, dass im Haus reges Treiben herrschte. Auch der Garten hatte sich verändert. Überall waren an den Büschen kleine Lämpchen befestigt. Es sah schön aus, und er hatte Licht, wenn er seinen Abendspaziergang machte. Aber im Haus schien es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Es war viel mehr Trubel als sonst. Also schlich er eines Nachmittags dorthin. Er wollte gerade zur Terrassentür laufen, um von dort ins Innere zu schauen, als diese aufging und der Vater der Familie, gefolgt von Carlo, herauskam. Schnell huschte Finn hinter einen Busch.

„Psst Carlo. Ich bin es, Finn. Gleich hinter dem Busch. Komm bitte mal“, rief er.

„Junge, was machst du denn so nah am Haus? Meinst du, das ist eine gute Idee?“

„Nein, aber ich muss doch wissen, was passiert. Es ist alles anders als sonst. Schließlich wohne ich auch hier. Naja zumindest ganz in der Nähe“, antwortete er spitzbübisch.

„Das ist wegen des Weihnachtsfestes. Da ist viel zu erledigen, damit es schön wird. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man dich entdeckt.“

„Weihnachten? Was ist das? Was machen die da?“

„Weihnachten ist für viele Menschen ein besonderes Fest, wo die ganze Familie zusammenkommt. Damit wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Es gibt viele Bräuche. Einer davon ist, dass ein Baum aufgestellt wird. Sicher hast du mitbekommen, dass der Herr des Hauses gestern im Garten eine Tanne gefällt und diese ins Haus gebracht hat“, sagte Carlo altklug.

„Ja, das habe ich gesehen und mich gewundert, warum er das macht.“

„Dieser Baum wird schön geschmückt, dann werden Geschenke darunter gelegt. Die Familie singt Weihnachtslieder, und es gibt immer ein Festessen mit richtig vielen leckeren Sachen.“ „Sogar ich bekomme immer etwas Besonderes an diesem Tag. Nach dem Essen darf die Kleine die Geschenke auspacken, und meist liest die Mutter noch eine Geschichte aus einem dicken Buch vor.“

Finn schaute Carlo mit großen Augen an. „ESSEN sagst du?! Meinst du, für mich wäre auch was da?“

© Kummer/Erdic

Neugierig geworden wie es weitergeht? Das erfahren Sie nur hier.

Weihnachten mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn möchten Dir das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Deshalb haben sie extra Geschichten und Reime geschrieben.

Natürlich gibt es auch Rezepte für Kekse und Plätzchen, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne köstliche Leckereien.

Und wer die zwei kennt, weiß, dass sie auch noch die eine oder andere Überraschung für Dich parat haben.

ISBN-13: 978-3744890144

Auch als E-Book erhältlich!

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/weihnachten-mit-nepomuck-und-finn-britta-kummer-9783744890144

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3-7578-5446-1

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN:‎ 978-3-7562-3240-6

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7494-5428-0

Mehr über Nepomuck und Finn unter:

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/