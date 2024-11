Entdecken Sie das Aussergewöhnliche am Pelkinaweg 10 auf 191m2

Dieses Objekt am Pelikanweg 10 in Basel-Stadt besticht durch seinen ganz besonderen Charakter und Grundriss.

Die Gewerbefläche von 191m2 befindet sich im Erdgeschoss eines Büro- und Wohngebäudes. Der Zugang erfolgt über ein Treppenhaus oder den Lift.

Im vorderen Teil des Raumes fällt das Tageslicht durch die strassenseitigen Fenster ein, während die hinteren Ecken des Raumes durch Kunstlicht erhellt werden. Hier betreten Sie und Ihre Kunden den Raum im warmen Sonnenlicht.

Etwas in der Mitte des Raumes, vor den Blicken der Besucher verborgen, befinden sich zwei Toilettenanlagen mit zusätzlichem Waschbecken für die Hände. Dieser Teil des Raumes ist geschickt verwinkelt und befindet sich parallel zum Durchgang zur hintersten Fläche.

Im hintersten Bereich führt eine Treppe über einige Stufen hinunter und in einen separaten Raum. Dieser eignet sich ideal als kleines Lager oder Archiv, da er kein Tageslicht erhält und dennoch von zwei Seiten zugänglich ist. Hier befindet sich auch der Anschluss an die hauseigene Tiefgarage, was die Annahme von Materiallieferungen erleichtert und zusätzlichen Komfort bietet.

Das Gebäude liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe des Basler Stadtzentrums, des Bahnhofs SBB und des direkten Anschlusses an die wichtigsten Autobahnen. Hier werden eine gute Anbindung und Sichtbarkeit vereint.

In der Nähe des beliebten Zoo („Zolli“) Basel gelegen, profitiert das Objekt von einer dynamischen und zugänglichen Umgebung, die eine hohe Passantenfrequenz und eine gute Erreichbarkeit gewährleistet.

Dies ist eine aussergewöhnliches Objekt mit aussergewöhnlichen Möglichkeiten.

Haben Sie aussergewöhnliche Bedürfnisse?

Dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme!

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins kontaktieren Sie mich bitte unter:

Herr Peter Straub

Mitteldorfstrasse 32

6315 Oberägeri

Schweiz

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

