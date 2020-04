Was hilft in der Corona-Krise? Was stärkt uns durch diese schwierige Zeit? Bewegte Glaubenserlebnisse in Lourdes, Fatima und Ars spenden Mut und Trost

Die rasche Verbreitung des COVID-19-Virus hat zu Sorge und Beunruhigung geführt.

Heute ist noch nicht absehbar, zu welchen weiteren Einschränkungen die Ausbreitung der Pandemie in Deutschland und anderen Ländern führen wird. Das Robert Koch Institut bewertet die Gefährdungslage für Deutschland aktuell als hoch.

Die Bundesländer haben in Absprache mit der Bundesregierung weitreichende Beschränkungen in Deutschland erlassen. Touristische Übernachtungen sind untersagt. Bars, Clubs, kulturelle Freizeiteinrichtungen sind geschlossen.

Die Menschen sind sehr verunsichert. Nicht nur in Deutschland sondern weltweit. Corona lehrt, der Mensch ist nicht allmächtig. Die aktuelle Krise rührt auch an den Kern der christlichen Botschaft.Kardinal Koch sagt:” Das Virus zeigt, dass wir so vieles nicht in der Hand haben”. Der Kardinal der als Präsident des päpstlichen Ökumenerats überlicherweise die meiste Zeit auf Reisen verbringt, geht jetzt nur noch zu Fuß zwischen seiner Wohnung beim Petersdom und seinem Büro.

Hilfe in dieser scheren Zeit der Pandemie gewährt uns ein tiefer Glaube

Wir empfehlen ein Buch in der Corona-Krise: Was hilft in der Corona-Krise? Was stärkt uns durch diese schwierige Zeit? Bewegte Glaubenserlebnisse in Lourdes, Fatima, Ars.

Hier der Link:

https://www.amazon.de/dp/B086R8SYTL/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Glaube+in+der+Corona-Krise&qid=1585982785&sr=8-1

Es beschreibt die Orte Lourdes, Fatima mit vielen Erlebnissen und frohmachenden Erzählungen.

Die Krise lehrt uns aber auch über unsere Lebensprioritäten nachzudenken.

Bleiben Sie Gesund !

