Die turbulenten Ereignisse der jüngsten Pandemie haben es unmissverständlich deutlich gemacht: Stagnation bedeutet Rückgang. Ein Unternehmen, das sich nicht kontinuierlich weiterentwickelt und flexibel auf Marktanforderungen reagiert, riskiert schnell, ins Hintertreffen zu geraten. Die Fortentwicklung eines Unternehmens ist ein dynamischer Prozess, der sowohl automatische Anpassungen als auch strategische Planung erfordert.

Herausforderungen als Triebfeder für Veränderung

Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste: „Ein Problem zu lösen heißt, sich vom Problem zu lösen.“

Jeder Unternehmer und jede Unternehmerin wird früher oder später mit Herausforderungen konfrontiert. Diese können von unvorhergesehenen Krisen bis hin zu internen Problemen wie Mitarbeiterausfällen oder sich verändernden Kundenbedürfnissen reichen. Der Umgang mit diesen Schwierigkeiten erfordert eine grundlegende Frage: Sehe ich sie als Krise oder als Chance zur Verbesserung?

Es ist wichtig zu erkennen, dass Probleme nicht nur Hindernisse darstellen, sondern auch Möglichkeiten bieten, Prozesse zu überdenken und zu verbessern. Die Fähigkeit, Probleme konstruktiv anzugehen, ist entscheidend für das Wachstum und die Weiterentwicklung eines Unternehmens.

Herausforderungen zwingen uns dazu, Prozesse zu überdenken und anzupassen. Probleme zu lösen und in etwas Positives umzuwandeln, ist nicht nur ein unglaublich befreiendes Gefühl, das unser Selbstbewusstsein stärkt. Probleme sind häufig auch der notwendige „Schubser“, den wir benötigen, um uns und als Unternehmer/in das einige Business weiterzuentwickeln.

Innovationsbedarf erkennen und umsetzen

Oft wissen Unternehmer und Unternehmerinnen, dass Veränderungen notwendig sind, aber es fehlt an Ideen oder Motivation. Ein Unternehmen, das stagniert, verliert langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit und Kundenloyalität. Es ist daher unerlässlich, kontinuierlich neue Wege zu gehen und sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen.

Die Identifizierung von Schwachstellen und die Suche nach Lösungen erfordern eine eingehende Analyse und möglicherweise auch externe Beratung. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich bleibt und seine Position im Markt stärkt.

Die wenigsten Firmeninhaber/innen möchten, dass ihr mühsam aufgebautes und am Markt etabliertes Unternehmer stagniert. Sie möchten neue Wege gehen, neue Kunden generieren, sich für die Zukunft rüsten und flexibel auf die Anforderungen des Marktes reagieren. Und doch „dümpeln“ viele jahrelang im gleichen Trott dahin, halten sich gerade so über Wasser und kommen über den guten Willen nicht hinaus. Das führt unweigerlich dazu, dass Kunden das Interesse verlieren und lieber zur Konkurrenz gehen – denn dort hat man vielleicht einfach mehr zu bieten.

Neue Märkte erschließen

Darüber hinaus bietet die Weiterentwicklung des Unternehmens die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Indem Sie neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln oder bestehende verbessern, können Sie Ihr Angebot erweitern und Kundenbedürfnisse besser erfüllen.

Eine strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ermöglicht es Ihnen auch, sich von der Konkurrenz abzuheben und Ihre Alleinstellungsmerkmale zu stärken. Indem Sie Ihre Stärken betonen und gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe eingehen, können Sie langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und Ihre Marktposition festigen.

Um langfristig seine Marktposition zu halten und auszubauen, ist daher eine permanente Weiterentwicklung und Anpassung an neue Gegebenheiten ein absolutes Muss. Gerade deshalb ist das Erkennen von Schwachstellen und Problemen im eigenen Unternehmen so wichtig. Dabei geht es um ganz grundlegende Fragen:

Habe ich noch den richtigen Blick auf meine Kunden?

Haben sich meine Kunden vielleicht in ihren Bedürfnissen geändert?

Warum bricht der Umsatz weg?

Welche neuen Vertriebswege kann ich nutzen?

Wie erschließe ich weitere Märkte?

Erst dann, wenn ich weiß, wo genau es hakt, macht es Sinn, über Veränderungen und Optimierungen nachzudenken. Alles andere ist nur wilder Aktionismus, der unnötig Zeit und vielleicht sogar Geld kostet. In der Regel führt die Beschäftigung mit dem Problem schon zu neuen Ideen, u. U. ist ein Blick auf Mitbewerber auch hilfreich: Was machen sie anders? Was kann ich von ihnen lernen? Auch ein direktes Gespräch mit der Zielgruppe kann zu neuen Impulsen und Ideen führen. Was erwarten meine Kunden von mir? Was fehlt ihnen? Was schätzen sie an meinem Angebot und was kaufen sie lieber woanders und warum?

Die gesamte Organisation in die Weiterentwicklung einbinden

Die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens geht über die Anpassung an externe Veränderungen hinaus. Es geht auch darum, internes Wachstum und Innovation zu fördern. Indem Sie in die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter investieren und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern, schaffen Sie eine agile Organisation, die bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Nicht zuletzt trägt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens dazu bei, die Motivation und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu steigern. Indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, sich beruflich weiterzuentwickeln und an der Gestaltung des Unternehmenserfolgs mitzuwirken, schaffen Sie ein positives Arbeitsumfeld, das talentierte Mitarbeiter anzieht und bindet.

Insgesamt ist die Weiterentwicklung des Unternehmens ein entscheidender Erfolgsfaktor in einer sich ständig wandelnden Geschäftswelt. Indem Sie offen für Veränderungen sind und aktiv nach Möglichkeiten zur Verbesserung suchen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich bleibt.

Immer am Puls der Zeit

Wenn wir ehrlich sind, nutzen wir doch viel zu selten die Gelegenheit, abseits des Tagesgeschäftes die eigene Unternehmensentwicklung zu reflektieren. Dabei kann es enorm hilfreich sein, die tatsächliche Entwicklung einmal in Ruhe mit der (auch und vielleicht besonders im Businessplan) festgesteckten strategischen Ausrichtung zu vergleichen. Habe ich meine Ziele erreicht? Falls nicht – an welcher Stelle habe ich etwas vergessen bzw. vernachlässigt? Wo sollte ich nachjustieren?

In der Theorie ist das leicht gesagt, denn häufig fehlt entweder die Zeit oder einfach die Lust an solchen Überlegungen. Doch gerade in der sich schnell verändernden Geschäftswelt, in der täglich und wöchentlich neue Entwicklungen das Geschäft beeinflussen, ist das Reflektieren und Überarbeiten von Zielen und Konzepten doch so wichtig, um auch zukünftig mit dem eigenen Unternehmen am Puls der Zeit zu bleiben. Nach dem Motto: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Sprich – wer heutzutage wichtige Entwicklungen ignoriert, wird ins Hintertreffen geraten und auf Dauer nur schlecht oder gar nicht am Markt bestehen.

Beratung und Unterstützung für Ihren Erfolg

Unabhängig davon, wie lange Ihr Unternehmen bereits am Markt ist, kann es sinnvoll sein, externe Experten hinzuzuziehen, um Potenzialreserven zu identifizieren und neue Wachstumschancen zu erschließen. 1a-STARTUP bietet genau diese externe Perspektive und unterstützt Sie dabei, Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten. Kontaktieren Sie Dagmar Schulz von 1a-STARTUP Unternehmensberatung für eine individuelle Beratung zu Fragen der Förderung und Finanzierung – und nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Unsere Beratung kann je nach Situation mit einer Beratungsförderung bezuschusst werden, z.B. mit dem Förderprogramm der BAFA „unternehmerisches Know-how“.