Wahre Liebe oder Täuschung? Die schockierende Wahrheit über deine Beziehung

Liebe ist ein gesellschaftliches Konstrukt der menschlichen Emotionen. Wir versuchen es in Normen zu pressen und erhöhen unsere Erwartungen durch Hollywood und Medien auf ein Unendliches. Doch ist Liebe wirklich etwas, das für immer gilt? Kann man einen Menschen ewig lieben oder ist das nur das Ideal, was uns vorgespielt wird?

Dantse Dantse schafft mit seinem Gedicht “Wie die Liebe weggeht” eine realitätsnahe Darstellung der Liebe. Dies ist nur eines seiner sozialkritischen Werke aus “Ich bin mir sicher, sie ist eine deutsche Frau”. Hast du das Buch schon gelesen? Nein? Dann überzeuge dich von unserer Leseprobe:

“Wie die Liebe weggeht” von Dantse Dantse

„Wanted, warum tust du mir das an? Meinst du, die Liebe kann einfach so weggehen? Liebe geht weg? Kann die Liebe einfach so weggehen, wie in deinem Lied?“

Du sagst, du liebst mich,

Du sagst, du brauchst mich,

Du sagst, ohne mich geht es nicht,

Du sagst, ohne mich ist das Leben nur noch Traurigkeit,

Aber du schaffst es nicht, mich in deinen Arm zu nehmen.

Du schreibst mir Liebeslieder,

Du singst mir Liebeslieder,

Du malst mir Liebeslieder,

Du tanzt mir Liebeslieder,

Aber du schaffst es nicht, in meine Arme zu kommen.

Ich bin für dich, wie diese Flasche.

Du stehst am Rand des tropischen Flusses,

Du hast Durst,

Du brauchst Wasser.

Man wirft dir die Wasserflasche zu,

Du schaffst es nicht, sie zu halten,

Die Flasche fällt ins Wasser.

Du hast doch Durst, aber du lässt die Flasche ins Wasser fallen.

Du meinst, du wolltest spielen,

Du meinst, du wolltest ein bisschen hinausziehen,

Du kniest dich hin und versuchst, sie rauszunehmen.

Du siehst die erste Welle kommen.

Und die Flasche schwimmt weg von dir.

Und du traust dich nicht, ins Wasser zu springen,

um die Flasche zu retten,

Um dich zu retten.

Du siehst so deine Liebe gehen,

Du siehst so dein Leben vorbei gehen,

Und erst jetzt merkst du, dass es zu spät ist.

Du sagst, du liebst mich,

Du sagst, du brauchst mich,

Du sagst, ohne mich geht es nicht,

Du sagst, ohne mich ist das Leben noch ein Stückchen trauriger,

Aber du schaffst es nicht, in meine Arme zu kommen.

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über indayi edition

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde.