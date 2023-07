MEEVI-rent stellt mobile Stromtankstelle zur Verfügung

Mobile Wallbox für den Überall-Einsatz

Auflademöglichkeiten auf Veranstaltungen kann MEEVI-rent jetzt mit mobilen Stromtankstellen anbieten. Dafür hat das Unternehmen aus Stuttgart modifizierte E-Ladestationen Pracht-Alpha 2 x 11 kW Wallbox im Portfolio. Dank dieser mobilen Wallboxen ist eine schnelle und einfache Versorgung für E-Mobilität an fast jedem Ort möglich – so zum Beispiel auf Festivals im Backstage-Bereich für den Künstlershuttle, bei Tagungen in Hotels, Locations ohne Ladesäulen, Sportplätzen, Outdoor Venues oder auf Parkplätzen. „Für die Nutzung unserer Stromtankstellen gibt es keine Einschränkungen“, so Raimund Rötzer von MEEVI-rent. „Sie sind praktisch überall einsetzbar“.

Die MEEVI-rent Stromtankstellen punkten mit einem intelligenten Lademanagement bei maximaler Betriebssicherheit und sind mit Temperaturmanagement, doppelten „Zapfstellen“ und zwei 5,5 Meter langen Ladekabeln ausgestattet. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Personenschutzschalter. Auf Wunsch gibt es auch eine RFiD Ladefreischaltung. Die Stromtankstellen wiegen 60 kg und haben einen Platzbedarf von 80 x 120 x 160 cm.

Die MEEVI-rent GmbH gilt als Spezialist für mobile Stromversorgung im Bereich Event, Industrie und Messe. Dabei umfasst das Leistungsangebot die Planung, Vermietung, Umsetzung und Betreuung vor Ort.

MEEVI-rent GmbH

Die MEEVI-rent GmbH hat sich auf die mobile Stromversorgung für Event, Messe und Industrie spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Planung über die Vermietung aller benötigten Komponenten zur Stromversorgung vor Ort bis zur Umsetzung und Betreuung vor Ort. Abgerundet wird das Leistungsangebot von der DGU V3 Prüfung durch MEEVI-rent, die gesetzlich für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben ist. Zum Kundenstamm der Experten für mobilen Strom zählen bekannte Konzertveranstalter, Eventagenturen, Kongresszentren, Messebauer, Caterer, Behörden von Bund und Ländern sowie Unternehmen.

MEEVI-rent GmbH

Theodorstraße 22

D-70460 Stuttgart (Feuerbach)

Ansprechpartner: Raimund Rötzer

rental@meevi-rent.de

Tel.: +49 (0) 711 184 20 196

Internet: www.meevi-rent.de