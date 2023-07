Männer den Kopf verdrehen: 5 Tipps, um dich unvergesslich und begehrenswert zu machen!

5 Tipps, wie Du seine Königin wirst

Frauen sind das stärkere Geschlecht – wenn sie wissen, wie sie ihre Weiblichkeit und ihre Reize richtig einsetzen. Sie haben die Macht und die Kraft Männer zu kontrollieren, wenn sie es richtig angehen. Möchtest DU erfahren, wie genau du das angehen sollst? Dann haben wir hier 5 Tipps für dich, die Dein Leben verändern können!

Tipp 1: Sei unabhängig, selbständig und eigenständig, aber frag nach seiner Meinung und Empfehlung.

Es ist ein Scharfmacher für Männer, wenn eine Frau selbständig und eigenständig ist und neben gemeinsamen Dingen auch ihre eigenen am Laufen hat. Eine typische Falle für Frauen: Viele Männer mögen es erstmal, um die ganze Macht und Kontrolle über die Frau zu haben, wenn die Frau „nur Hausfrau“ ist und kein eigenes Geld verdient, materiell abhängig ist. Ist sie dann Hausfrau, verliert sie schnell an Wert und Bedeutung für den Mann. Wenn sie nichts tun kann ohne ihn, wenn sie abhängig von ihm ist, wenn nur er das Geld verdient und wenn sie zuerst seine Erlaubnis braucht, wenn sie etwas will, dann wird sie auch wie eine Angestellte vom Mann behandelt werden und nicht wie eine Partnerin. Auch erotisch verliert sie für ihn von ihrem Charme.

Es macht ihn an und stärkt sein Interesse an ihr, wenn er sieht, dass zwar seine Frau nach seiner beratenden Meinung fragt, aber eigentlich alles allein tun kann und selbstständig ist. Er sieht so eine intelligente, kluge, starke selbstbewusste Frau, die ihr eigenes Leben führt. Eine Frau, die beschäftigt ist und wählerisch sein muss. Daher schätzt er es sehr und nimmt das als Liebeszeichen, wenn sie dennoch mit ihm über ihre Sachen redet, ihm ihre Pläne erzählt und sogar um seine Unterstützung bittet. Er wird an so einer Frau festkleben.

Rede mit ihm über deine Pläne. Folge deinen Traum und begeistere ihn dafür.

Tipp 2: Lass die Männer dich zwar nicht führen, aber denken, dass sie es tun.

Eine kluge Frau kann eine bessere Beziehung leichter führen als eine kämpfende Frau, welche die ganze Zeit auf gleiche Stellung Mann/Frau beharrt. Es ärgert dich, das zu hören, weil der Mainstream anders denkt. Es ist auch bei anderen meisten Tieren so. Egal wie modern wir werden. Dinge, die uns glücklich machen, sind leider nicht immer die modernen Sachen, sondern nach meiner Erfahrung oft die kleinen natürlichen Wahrheiten. Meine sehr kluge Mutter sagte immer zu meinen Schwestern, dass Beziehungen besser funktionieren, wenn der Mann mehr darauf steht als die Frau. Dabei, sagte sie, muss der Mann gar nicht darauf stehen. Er muss nur das Gefühl haben, dass es so ist und die Frau hat die ganze Macht. Eine kluge Frau gewinnt und lässt sich zur Königin krönen durch einen Mann, der glaubt, der König zu sein. Männer sind halt einfach, wie Kinder.

Tipp 3: Nutze deine weibliche Körpersprache. Männer reagieren darauf!

Sanfte Mimik, Flirt, lächeln, weibliche Bewegung, ihn streicheln, wenn du an ihm vorbeiläufst, wenn ihr gemeinsam in der Küche kocht, ab und zu unauffällig an der Hüfte berühren, den Po berühren, wenn er etwas zum Essen schneidet, ihn von hinten umarmen und schauen, was er da tut und ihn dabei loben, Komplimente machen usw. Das liebt jeder Partner.

Weibliche Bewegung macht sehr an, gerade in einer Welt, wo man die Frauen vermännlicht und viele Frauen sich wie Männer bewegen. Betone deine Bewegung so, dass dein Partner all deine schönsten Vorzüge sehen und bewundern kann. Geh langsam und beweg dich weiblich. Unterstütze dies mit schöner Kleidung, die gut sitzt. Nimm eine weibliche Haltung ein. Du wirst sehen, wie es deinen Partner verrückt nach dir macht.

Es gibt so viele Ideen, wie du mit deiner Körpersprache so gute Gefühle und Liebe kommunizieren kannst, die dazu führen, dass er oft an dich denkt und diese wohlfühlenden Gesten wieder erleben will. Du wirst immer in seiner Erinnerung bleiben und die Zuneigung für dich wird heiß bleiben.

Tipp 4: Sag nicht immer sofort ja. Zögere manchmal

Viele Frauen tendieren dazu, zu schnell JA zu sagen, zu schnell, und geben oft zu schnell nach, weil sie befürchten, andere bzw. auch ihren Mann zu verlieren. Die Chance ist größer mit so einem Verhalten den Mann, andere Menschen zu verlieren, als ihn zu behalten.

„Männer wollen dich nur, wenn du sie nicht willst bzw. so tust, als ob du ihn nicht willst“, sagte mein Vater meinen Schwestern.

Männer hassen es, wenn du Nein sagst, aber gerade das ist es, was ihn antreibt, um dich zu kämpfen. Daher sag nicht immer sofort Ja. Sag „wir werden sehen“ oder „vielleicht“ oder „ich mache mir darüber Gedanken“.

Männer wollen vielmehr Frauen, die zögern oder sie sogar ablehnen. Wie programmiert wollen sie Frauen, die sie herausfordern, eine Frau, die nicht immer so schnell aufgibt und Ja sagt. Dann kämpfen viele Männer.

Um zu wissen, ob ein Mann wirklich an dir interessiert ist bzw. immer noch an dir interessiert ist, verweigere ihm, mit dir Sex zu machen und schau dir seine Reaktion nach dieser Zurückweisung an: Wenn er dieses Ziel nicht weiter verfolgt und es beim ersten Versuch so stehen lässt, dann hatte er nie oder hat er kein Interesse mehr an dir.

Tipp 5: Bewahre auch in der Liebe eine gesunde Distanz; öffne dich nicht ganz. Lass ihn dich jeden Tag neu entdecken. Sei nicht immer sofort verfügbar.

Öffne dich deinem Partner, aber bleibe dennoch ein Geheimnis. Wenn du dich deinem Partner öffnest, zeigst du ihm, dass du ihm genug vertraust, dich wohlfühlst. Wenn du gleichzeitig ein bisschen geheimnisvoll bleibst, macht ihn das noch neugieriger, du wirst interessanter und anziehender.

Eine gesunde Distanz zum Partner zu halten, macht dich interessanter. Dein Partner hat dann das Gefühl, dass er dich immer neu entdecken muss und deswegen wird der Partner stets versuchen, dich aufs Neue zu erobern. Das heißt: Gegenseitige Komplimente, bestimmte Flirt-Spielchen und ein gewisses Prickeln werden vorhanden sein und dies wird die Lust dauerhaft wachhalten.

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft. Sie berührt und bewegt. Unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft.

Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht. Sondern am liebsten unter den Teppich kehrt. Unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern. Seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig. Von Liebesromanen und Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung. Aber auch Erotik, Liebe und Erziehung kommen nicht zu kurz. Außerdem erwarten die Leser:innen spannende Thrillern und Krimis, psychologische Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte. Von Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern bietet indayi edition alles!. Mehr über den Verlag entdecken!

