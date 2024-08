Wärmepumpen von EOD Technologies Sp.z o.o

EOD Technologies konzentriert sich auf den Verbau ihrer Wärmepumpen bei deutschen Großkunden

Die polnische EOD Technologies Sp. z o.o verbaut seit Jahren Wärmepumpen modernster Bauart in Polen und in vielen Staaten der EU. Die R-290 Wärmepumpen mit den Leistungen 8,3 kW; 11,4 kW, 14,8 kW und 22,0 kW sind in Deutschland bei der Bafa unter der Marke Dutch Intraco gelistet.

Ursprünglich lieferte die EOD Technologies Sp.z o. o als reiner Produzent diese Wärmepumpen lediglich an Groß- und Fachhändler aus. Nur in Polen und Tschechien haben wir auch selbst montiert und in Betrieb genommen. Der in ganz Europa herrschende Fachkräftemangel und die daraus resultierenden langen Liefer- und Einbauzeiten haben dazu geführt, dass wir seit Jahresbeginn 2024 auch verstärkt in andere Staaten liefern, einbauen und in Betrieb nehmen.

Möglich ist dies durch die Kooperation mit einer europaweit arbeitenden tschechischen Fachmontagefirma, die über jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich verfügt. Hinzu kommt, dass EOD Technologies Sp.z o. o seit Jahresbeginn 2024 außer den Wärmepumpe selbst auch alle weiteren Bauteile und Materialien liefert, die zu einem solchen Projekt gehören.

Darüber hinaus liefern und montieren wir bei Bedarf auch modernste PV-Lösungen und innovative Speichermöglichkeiten verschiedenster Technologien.

Da wir selbst produzieren und auch die Einbauten und Inbetriebnahmen selbst vornehmen, können wir sowohl bei der Produktion wie auch bei den Montageterminen sehr genau planen. Die gesamte Kommunikation von der Produktion über den Einbau bis zum Endkunden ist direkt und sehr schnell.

Unsere Organisation erlaubt es uns, für größere Auftraggeber tätig zu werden und mittel- und langfristige vertragliche Vereinbarungen einzugehen. Wichtig ist, dass diese Bauvorhaben immer an einem Ort + X km stattfinden, damit wir wirtschaftlich und effektiv arbeiten können. Unsere Kunden sind hier üblicherweise Wohnungsbauunternehmen, Kommunen, Energieversorger, Baugenossenschaften, Energiegenossenschaften, Versicherungen o.ä. Es gibt aber auch lokal/regional arbeitende reine Vertriebsorganisationen, mit denen wir erste Projekte realisieren.

Sehr gerne suchen wir immer auch den Kontakt zu ortsansässigen Fachbetrieben, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die Interesse daran haben, u.a. später die Wartungs- und Serviceleistungen für die verbauten Anlagen zu übernehmen. Unser Interesse liegt an langfristigen Geschäftsbeziehungen; gerne auch als reiner Fach- und/oder Stützpunkthändler.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie meinen, dass wir ein gemeinsames Interesse haben könnten. Wir sind für alle Arten von Kooperationen, Projekten und Visionen offen.

Die polnische EOD Technologies Sp.z. o.o ( www.eod-technologies.eu) ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Dutch Intraco Holding B.V., die sich mit der individuellen Entwicklung und schlüsselfertigen Errichtung kundenspezifischer Energieerzeugungsanlagen, Energiespeicherlösungen und energieeffizienter Maßnahmen unterschiedlicher Leistungskapazitäten und Technologien beschäftigt.

Darüber hinaus bieten wir umfangreiche Montage- und Wartungsleistungen bis hin zur Erstellung und Umsetzung von ganzheitlichen Energielösungen und der Umsetzung energetischer Maßnahmen für Gewerbe und Industrie sowie der Optimierung von Energiebedarfen.

Kontakt

EOD TEchnologies Sp.z o.o

Michael Ilgner

ul. Mickiewicza 22

58-500 Jelenia Gora

0048717262612



http://www.eod-technologies.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.