Energiespartag 2024 in Düsseldorf

Gezielt Wärme und Strom einsparen

Am Samstag, den 31. August 2024, findet in Düsseldorf der Energiespartag 2024 statt: Das Service- und Beratungsangebot ist kostenfrei und richtet sich an Hausbesitzer und Mieter sowie an Handwerker und junge Leute!

Hausbesitzer können sich am Samstag in Düsseldorf zu Photovoltaik, Energiespeichermöglichkeiten, Wärmepumpen und Wärmedämmungskonzepten beraten lassen – auf dem Schadowplatz vor dem Breuninger Kaufhaus werden unterschiedliche Technologien zur Energie- und Stromerzeugung ausgestellt und ausführlich erklärt. Außerdem werden Smart-Home- und E-Mobilitäts-Konzepte sowie moderne Heizsysteme vorgestellt. Auch für Mieter ist ein Besuch interessant: Die anwesenden Fachleute beraten umfassend zum Einsparen von Energie und Strom durch gezieltes Energiemonitoring und stellen Balkonkraftwerke und Fördermöglichkeiten vor.

Junge Leute, die sich aktiv für die Energiewende einsetzen möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen: Der Energiespartag 2024 informiert über verschiedene zukunftsorientierte Berufe und die anwesenden Azubis beantworten gerne alle Fragen zu Ausbildungsmöglichkeiten! Das Angebot der Umweltakademie hingegen richtet sich vor allem an Handwerker, die sich über aktuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, Energiewende und Klimaschutz informieren möchten.

Die Energiespartag 2024 räumt mit den Vorurteilen auf, dass die Energiewende kompliziert und teuer ist und berät alle Besucher kostenlos und unverbindlich, wie der eigene Energieverbrauch zukünftig optimiert und gezielt Energie – und damit bares Geld – eingespart werden kann!

Mehr Informationen auf www.energiespartag2024.de

Der Energiespartag 2024 ist eine Veranstaltung der Elektrogemeinschaft Düsseldorf.

Kontakt

kortepollmann

Hanna Pollmann

Am Straterhof 21

47877 Willich

02154-8138787



http://www.kortepollmann.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.