Wachstum, Kommunikation, Wandel – Neue Podcasts auf Themen-Radio

Informative und spannende Podcasts / Management-Impulse auf die Ohren: mit Themen-Radio.

Weilburg, August 2024. Themen-Radio ist ein Audiokanal mit Podcasts und begeistert mit Themen rund um Business, Management und Karriere. In verschiedenen Schwerpunkten greift Themen-Radio aktuelle Managementthemen auf, die sich unter anderem mit Konzepten und Aktivitäten erfolgreicher Unternehmen auseinandersetzen. Die Macher:innen sprechen mit Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis, Buchautor:innen und ausgewiesenen Expert:innen auf verschiedenen Gebieten. Wir schauen auf aktuelle Beiträge aus den letzten Wochen und geben einen Ausblick.

Mehr als 60.000 neue Buchtitel sind 2023 erschienen. Gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Themen-Radio spricht regelmäßig mit Autorinnen und Autoren und stellt lesenswerte Bücher vor. Das sind unsere Management-Impulse für die Ohren:

Konversion ist alles – gerade auf Unternehmens-Webseiten. Ob es um die Adressdaten der User:innen geht oder den Kauf von Produkten, der Unternehmer Andre Morys liefert in seinem Buch „Digitale Wachstumsstrategien“ zehn Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Wachstum im Online-Geschäft. Im Podcast zeigt er unter anderem auf, dass schon ein Prozent mehr Konversationsrate – bei einem üblichen Niveau von zwei bis drei Prozent – einer Umsatzsteigerung von über 30 Prozent gleichkommt. Was dabei hilft: eine radikale Kundenzentrierung und konsumpsychologische Expertise, zum Beispiel in Bezug auf das Paradox of choice. Darüber hinaus gibt Morys Einblicke, wie sein Buch entstanden ist, das sich an Menschen richtet, die im Unternehmen Strukturen verändern wollen und können. Mehr unter: https://www.themen-radio.de/2024/digitale-wachstumsstrategien/

Nichts ist entscheidender für den Unternehmenserfolg als Kommunikation. Deshalb hat Eberhard Seitz gemeinsam mit Ulrike Germann das Buch „Disrupt your Communication!: Innovativ, digital, kommunikativ – neue Business Intelligence für CEOs“ geschrieben. Im Podcast erklärt Seitz, was er unter einer „Communicative Organization“ versteht und wie diese auch im Kleinen umgesetzt werden kann. Eine seiner Thesen: Kommunizieren sei Aufgabe eines jeden Mitarbeitenden und so bedeutsam, dass sie Teil des Arbeitsvertrags sein sollte. Dabei geht es vor allem darum, Wissen im Unternehmen zu teilen und für alle genau das Wissen zugänglich zu machen, das für sie relevant ist. Mehr unter: https://www.themen-radio.de/2024/disrupt-your-communication/

Fiona Liebehenz ist Unternehmerin, Managerin und Autorin des Buches „Making the Pace“. Im Podcast spricht sie unter anderem über den Entstehungsprozess zu ihrem Buch, das „15 Prinzipien erfolgreicher Unternehmensführung in einer komplexen Welt“ zusammenfasst. Diese funktionieren aber nur, wenn sie in den Bereichen Strategie, Struktur und Führung gleichzeitig implementiert werden. Liebehenz analysiert, wo Transformation beginnt, und gibt Führungskräften ein systematisches und systemisches Instrumentarium an die Hand, um die Weichen hin zu einem erfolgreichen Bestehen ihres Unternehmens am Markt zu stellen. Besonders wichtig aus ihrer Sicht ist es, die Strategie umfassend zu gestalten – also weg vom Silo-Denken. Wenn das gelingt, entsteht daraus automatisch ein sich selbstverstärkendes Kontinuum. Mehr unter: https://www.themen-radio.de/2024/wie-unternehmen-taktgeber-werden/

Eckpunkte Kommunikation wurde 2008 gegründet und ist eine auf Medienmanagement und Corporate Publishing spezialisierte Kommunikationsberatung sowie PR- und Marketingagentur. Der Gründer hat viele Jahre Erfahrung als Pressesprecher, Entwickler, Herausgeber und Chefredakteur von Mitarbeiter- und Kundenpublikationen für Firmen- und Privatkunden.

