VWN Vorstand Lars Krause besucht roadsurfer

Offizielle Übergabe der Volkswagen Camper Flotte 2023

München, 01. Juni 2023_Am vergangenen Donnerstag empfing die roadsurfer GmbH, Europas größter Outdoor-Travel Experte, zum ersten Mal persönlich im roadsurfer Headquarter München den Volkswagen Nutzfahrzeuge Vorstand für Vertrieb und Marketing, Lars Krause, sowie den VWN Vertriebsleiter Deutschland Mathias Busse und Michal Schmitz, Leiter des Großkundenvertriebs Deutschland.

Anlass war die offizielle Übergabe der Volkswagen California T6.1 und Grand California sowie einer kleinen Auswahl an neuen ID. Buzz, die künftig für die Vermietung mit Campingausbau getestet werden sollen. Mit mehr als 5.000 Campern ist roadsurfer weltweit der größte Vermieter von Campingfahrzeugen. Die VW-Camper stellen auch in diesem Jahr einen Großteil der Vermietflotte.

Gestartet ist roadsurfer als exklusive VW Camper Vermietung im Jahr 2016 und der VW California bildete seit Beginn das Flaggschiff der Marke. Das Image des VW Bulli, das Freiheit, Abenteuer und Flexibilität verspricht, findet sich auch in der Kundenansprache von roadsurfer an eine junge, urbane Zielgruppe wieder.

Dr. Susanne Dickhardt, geschäftsführende Gesellschafterin der roadsurfer GmbH: „Die roadsurfer Marke und der VW Bulli sind untrennbar miteinander verknüpft. Auch bei roadsufer steht die kompakte und intelligent konzipierte Modellreihe für Qualität und Sicherheit, aber auch für ein ganz besonderes Lebensgefühl. Der Besuch hat uns mit Stolz erfüllt und eine neue Basis für die künftige Zusammenarbeit insbesondere für gemeinsame Marketingaktivitäten gelegt.“

Markus Dickhardt, geschäftsführender Gesellschafter der roadsurfer GmbH: „Seit unserer Gründung ist auf Volkswagen Nutzfahrzeuge Verlass. Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, nicht zuletzt auch durch die nachhaltige Bindung zur Münchner MAHAG. Wir sind froh, auch die direkte Partnerschaft zu VWN in den letzten 7 Jahren so ausgebaut haben zu können. Der Besuch aus Hannover war für uns als Start-up ein wichtiges und motivierendes Signal für die Zukunft.“

Lars Krause, Vorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge Vertrieb & Marketing: „Der direkte Kontakt mit Kunden wie roadsurfer ist unglaublich wertvoll für uns, denn es ist unerlässlich, dass wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden kennen. Viele roadsurfer-Kunden wiederum testen erstmals das Konzept Camping mit dem California. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir roadsurfer-Fahrzeuge in einer Top Qualität liefern, die deren Kunden begeistern.“

Über roadsurfer

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der Experte für Outdoor-Travel in Europa. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: 24/7-Service, Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung bis 48h vor Abreise, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Das Münchener Unternehmen ist mit dem Kerngeschäft – Vermietung und Verkauf von Campervans – an über 50 Standorten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien und in den Niederlanden, sowie in England, Schottland, der Schweiz und in Schweden aktiv und verfügt 2022 über eine Flotte von knapp 5.000 Campern u.a. der Marken VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus und Bürstner. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt durch den Launch von roadsurfer spots zu einer digitalen Lifestyle-Reisemarke im weltweit wachsenden Outdoor-Travelmarkt entwickelt. Weitere Infos unter https://roadsurfer.com

