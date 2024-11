VR-Demonstratoren: Potenzial von KI & Mixed Reality im Fraunhofer-„KI-Studio“

EXCIT3D übergibt VR-Demonstratoren

Solingen, 4. November 2024 – Im Rahmen des Projekts „KI-Studios“ des Fraunhofer IAO sind drei VR-Demonstratoren entstanden, die das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) und Mixed Reality (MR) für verschiedene industrielle Anwendungsbereiche erlebbar machen. Der Startschuss für dieses zukunftsweisende Projekt fiel Ende 2023 mit einem Ideenwettbewerb, an dem die EXCIT3D GmbH mit einer innovativen Vision für interaktive KI-Demonstratoren teilnahm. Der offizielle Projektbeginn war im Februar 2024, und am 22. August 2024 erfolgte die Übergabe der sechs vorkonfigurierten Meta Quest 3-Brillen an das Fraunhofer IAO in Stuttgart. Diese Brillen, die im Kiosk-Modus laufen und Hand-Tracking bieten, ermöglichen den Nutzern eine intuitive Bedienung. Ein weiteres Performance-Update vom 31. Oktober 2024 bringt zusätzliche Verbesserungen für eine flüssige und stabile Anwendung.

Einblick in die Demonstratoren

Die drei Demonstratoren des KI-Studios decken verschiedene Branchen ab und demonstrieren praxisnah, wie KI und MR in realen Arbeitsszenarien eingesetzt werden können, um Arbeitsprozesse zu optimieren:

Gastronomie-Szenario Im Gastronomie-Demonstrator erleben die Nutzer eine realistische Küchenszene, in der KI automatisierte Bestellprozesse, die Steuerung der Zubereitung und eine optimierte Nutzung von Ressourcen unterstützt. Diese Lösung zeigt, wie KI die Arbeitslast für das Personal reduziert und gleichzeitig ein hohes Maß an Qualität und Effizienz in der Speisenzubereitung gewährleistet. Mixed Reality fügt dem Szenario eine digitale Informationsebene hinzu, die in Echtzeit über die Umgebung gelegt wird, z.B. um Lagerbestände zu prüfen oder Rezeptschritte anzuzeigen.

Logistik-Szenario

Das Logistik-Szenario illustriert, wie KI die Lagerhaltung und Bestandskontrolle revolutionieren kann. In einer simulierten Lagerhalle erleben Nutzer, wie KI die Nachverfolgung und Organisation von Waren unterstützt. Die MR-Funktionalität ermöglicht die visuelle Überlagerung digitaler Informationen, sodass Nutzer direkt sehen, welche Waren nachgefüllt oder transportiert werden müssen. Diese Einblicke steigern die Effizienz erheblich und bieten wertvolle Unterstützung für die Planung.

Baupionier-Szenario

Im Baupionier-Szenario erhalten die Nutzer einen Ausblick auf die Zukunft der Bauplanung. In Zusammenarbeit mit Anna Kreutz vom Fraunhofer IAO entstand eine VR-Umgebung, die zeigt, wie KI in der Logistikplanung und Materialverteilung auf einer Baustelle eingesetzt wird. Mixed Reality-Projektionen auf das Baugelände erleichtern es den Planern, Materialbewegungen und Arbeitsprozesse in Echtzeit zu überwachen und so die Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Ava – Die KI-Assistentin für eine intuitive VR-Erfahrung

In allen VR-Szenarien übernimmt die KI-Assistentin Ava die Rolle einer persönlichen Begleiterin. Sie begrüßt die Nutzer im virtuellen KI-Studio, führt sie durch die Funktionen und bereitet sie auf die Stationen vor. Entwickelt, um eine einfache und individuelle Orientierung zu ermöglichen, passt Ava ihre Erklärungen an das jeweilige Vorwissen der Nutzer an und reagiert direkt auf Fragen und Interessen.

Warum Ava Mehrwert bietet:

– Direkte Unterstützung: Ava erklärt gezielt und detailliert, wenn gewünscht, und hilft dabei, auch komplexe Inhalte verständlich zu machen.

– Einfachheit und Zugänglichkeit: Die Assistentin sorgt für eine klare Orientierung in den VR-Welten, damit keine wichtigen Punkte übersehen werden.

– Zukunftsorientiert und flexibel: Als digitaler Avatar kann Ava stetig weiterentwickelt und in neuen Projekten eingesetzt werden.

EXCIT3D bedankt sich beim gesamten Team des Fraunhofer IAO, insbesondere bei Doris Janssen, Anna Kreutz, Jeremias Lange und Anna Staffa, für die exzellente Zusammenarbeit. Gemeinsam wurde eine Anwendung geschaffen, die KI und Mixed Reality auf innovative Weise vereint und greifbare Mehrwerte für unterschiedliche Branchen demonstriert.

Pressekontakt:

Ben Koch Chief Operating Officer +49 (0) 212 26049778 info@excit3d.de

Mehr Informationen unter: www.excit3d.de und www.ki-studios.ai

EXCIT3D bietet Beratung und außergewöhnliche Lösungen, Software- und App-Entwicklungen an den Schnittstellen der 3D-Technologien 3D-Druck, 3D-Scanning, Virtual- & Augmented Reality sowie künstlicher Intelligenz (KI).

Firmenkontakt

EXCIT3D GmbH

Werner Koch

Mankhauserstr. 1 1

42699 Solingen

01732185148



https://www.excit3d.de

Pressekontakt

EXCIT3D GmbH

Ben Koch

Mankhauser Straße 1

42699 Solingen

+49 (0) 212 26049777



https://www.excit3d.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.