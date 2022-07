Vorsitzender der Shincheonji Kirche Jesu schließt Seminarreihe über das Zeugnis der Erfüllung der Offenbarung mit Seminar am 4.Juli 2022 ab

Der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu, Man Hee Lee, wird am 4. Juli 2022 zum Abschluss der Mittelstufen-Seminarreihe „Zeugnis über die Offenbarung des Alten und Neuen Testaments nach Kapiteln“ halten. Mit diesem Seminar richtet der Vorsitzende sich zum Ende der drei Seminarreihen

abschließend mit einigen Worten an die Gläubigen in aller Welt.

Wie bereits in vielen Seminaren zum Ausdruck gebracht, forderten der Vorsitzende und die weiteren Vortragenden die Gläubigen und Zuhörer aus aller Welt eindringlich dazu auf, die Worte und Lehrinhalte, welche die Shincheonji Kirche Jesu verkündet und bezeugt, zu prüfen und bittet um einen konstruktiven Austausch, um Missverständnisse aufzuklären und ausräumen zu können. Da alle Christen an denselben Gott und die gleiche Bibel glauben, ist sein Wunsch nach Einheit im Christentum sehr groß.

Der Vorsitzende Lee bezeugt, dass die Spaltungen in der Glaubenswelt bereits in der Bibel niedergeschrieben und damit vorhergesagt wurden, und dass die Bibel aufdeckt, dass der Teufel in der Welt herrscht und für diese Spaltungen und den Hass verantwortlich ist.

Inhaltlich geht es bei dem Seminar am 4.Juli mit dem Titel „66 Bücher der Bibel – Die Geheimnisse des Himmels, Zeugnis des Neuen Bundes, der Offenbarung“ darum, dass der Vorsitzende die Zusammenhänge der Bibel vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung anhand der Bibel und die jeweils dazugehörigen Realitäten noch einmal erklärt. Er zeigt durch die Bibel, dass man als gläubiger Christ unbedingt den in der Bibel verheißenen Neuen Bund halten muss, den Jesus vor ca. 2.000 Jahren geschlossen hat, und dass Gott in der Offenbarung einen Zeugen verheißen hat, der alle Kapitel der Offenbarung in der Wirklichkeit sehen und hören, und dieses Zeugnis dann an die Gemeinden in der Welt bezeugen wird.

Während der vergangenen Seminare wurde immer wieder betont, dass Gott als der Schöpfer von Himmel und Erde mit den Menschen wieder zusammen sein möchte, und dass dies bisher nicht möglich war, weil die Menschen sich durch die Sünde immer wieder von Gott entfernten. Um dies zu lösen hatte Gott einen neuen Plan, für den der Neue Bund geschlossen wurde, der unbedingt eingehalten werden muss.

Vor ca. 2.000 Jahren hatte Jesus bereits die Frage geäußert, ob die Menschen in der Erfüllungszeit der Offenbarung an dieses Zeugnis glauben werden (Lukas 18:8). Mit der Frage „Wer bin ich, von dem die Bibel spricht?“, fordert der Vorsitzende Lee die Menschen auf, sich zu fragen, ob man also jemand ist, der glaubt oder nicht.

Da die Menschen den Neuen Bund, die Offenbarung, bisher nicht verstehen konnten, da Gott alles durch Gleichnisse versiegelt hatte, wurden diese Geheimnisse durch die Seminare gelüftet. Indem die Seminare über YouTube veröffentlicht werden, ist der Schlüssel zum Himmelreich für jeden Menschen jederzeit zugänglich.

Die Seminarreihe über die Grundstufe der Shincheonji Kirche Jesu mit dem Titel „Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreiches“ finden Sie unter folgenden Link: https://www.youtube.com/watch?v=xIaoro1im14&list=PLQcO2s5r4SNK-V0bae9PCJcpViSgU0_0-&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

Die Seminare der Mittelstufe der Shincheonji Kirche Jesu, der zweiten Seminarreihe, mit dem Titel „Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln“ finden Sie unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=GYRQ5m97YQs&list=PLQcO2s5r4SNJMnWEX-422TpLzSrR8AMe9&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

Zu der Seminarreihe über die Lehre der Oberstufe der Shincheonji Kirche Jesu „Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes Neuer Bund“ gelangen Sie über folgenden Link: https://www.youtube.com/watch?v=At-1dUhmIPI&list=PLQcO2s5r4SNLc5XuLmHn3O7aziPZxfouH&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

Der Wunsch des Vorsitzenden Lee und aller Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu ist, dass jeder Mensch prüft, ob die Lehre von Shincheonji mit den Vorhersagen der Bibel übereinstimmen und ob man daran glaubt, wenn dies der Fall ist. Dafür wurden die Inhalte sämtlicher Lehrstufen als Seminare über YouTube gehalten und nach Ende des jeweiligen Seminars dort frei zum Nachschauen online gestellt.

